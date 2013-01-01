Жители Тамбовской области смогут повлиять на облик своих населенных пунктов



Первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов принял участие во всероссийском селекторном совещании по вопросу проведения рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сегодня его провел министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Рейтинговое прямое голосование при выборе проектов общественных пространств в 2018 году стало обязательным условием реализации приоритетного проекта.

Согласно постановлению правительства, разработанному Минстроем России, в 2018 году впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства. Сейчас муниципалитеты определяются, какие парки, скверы, площади и другие места изменят свой облик в ближайшее время. Как отметил Михаил Мень, перечни общественных пространств для рейтингового голосования среди жителей должны быть опубликованы в муниципальных СМИ до середины февраля.

О необходимости масштабного обсуждения проектов благоустройства постоянно говорит губернатор Александр Никитин. Он уверен: только жители должны решать, какой объект будет благоустроен в первую очередь.

На Тамбовщине рейтинговое голосование в обязательном порядке пройдет в шести городах: Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Котовске, Уварово и Рассказово. Однако, учитывая актуальность вопроса, неравнодушную позицию жителей региона к облику своей малой Родины, этот список муниципалитетов может быть расширен.

После того, как перечень проектов будет опубликован в местных средствах массовой информации, каждый житель сможет высказать свою позицию: поддержать благоустройство конкретного пространства или выступить против него. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в 2018 году. Тогда как объекты, ставшие аутсайдерами голосования, будут дорабатываться и предлагаться жителям для повторного обсуждения.