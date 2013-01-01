Жители Курска, Железногорска и Курчатова выберут, каким станет их город



Это станет возможным благодаря рейтинговому голосованию, которое пройдет в Курской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии, которую провел губернатор Александр Михайлов.

Еще в конце 2016 года президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию РФ назвал благоустройство дворовых территорий и создание комфортных условий жизни для россиян приоритетной задачей. На эти цели в масштабах страны было выделено порядка 20 миллиардов рублей. Курская область получила 205 миллионов. Благодаря этому в 2017 году в Курской области было благоустроено 510 дворовых и 58 общественных территорий.

При благоустройстве общественные территории были учтены мнения горожан. К примеру, в Курчатове, где была в рамках проекта приведена в порядок набережная, по инициативе молодоженов заложена аллея семьи; в Железногорске появилась новая скейт-площадка; в Курске на пустыре на ул. Студенческой разбит сквер – в его озеленение активно включились жители близлежащих домов.

Еще более масштабная работа предстоит в Курской области в 2018 году. На эти цели федеральный бюджет выделил региону более 214 миллионов рублей, а участие в программе примут 77 муниципальных образований региона. Наиболее крупные проекты будут реализованы в Курске, Железногорске и Курчатове. И жителям эти городов дана уникальная возможность – решить, какую именно общественную территорию предстоит благоустроить первой. Свои предложения по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, можно оставить в специально установленных урнах в пунктах приема предложений. В Курске их действует 37, и свои предложения уже внесли более 700 горожан. Сбор продлится до 9 февраля. После подведения итогов будет сформирован перечень отобранных территорий, и 18 марта 2018 года состоится рейтинговое голосование, где каждый горожанин сможет отдать свой голос за наиболее важный, по его мнению, проект.

По итогам будет выбрано несколько общественных пространств, которые и будут благоустроены в первую очередь в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Все остальные проекты будут распределены по срокам в зависимости от количества набранных голосов. Примечательно, что горожане смогут выбрать несколько наиболее привлекательных для них пространств.

В ходе заседания о подготовке к проведению рейтингового голосования губернатору отчитались главы администраций Курска, Железногорска и Курчатова.

В целом проект рассчитан до 2022 года. Планируется, что за это время при федеральной поддержке в Курской области будут благоустроены 3,5 тысячи дворов, 627 общественных территорий.