Жители Псковской области вновь увидели небо в аэростатах



В Великих Луках проходит 23-й Международной встречи воздухоплавателей с участием полусотни пилотов из нескольких регионов России, Польши, Литвы, Латвии и Японии

Еще до официального открытия фестиваля над рекой Ловать прошло традиционное состязание «кей-граб», в ходе которого пилоты аэростатов, демонстрируя свое мастерство, должны были попасть маркером в установленную на катамаране небольшую корзину.

Общий старт аэростатов из Великолукской крепости состоялся в День России. Спортивные соревнования, санкционированные «Федерацией воздухоплавания России», проходят с 13 по 16 июня.

Спортивным директором встречи второй год подряд стал Витольд Филюс - один из самых именитых спортсменов-аэронавтов, шестикратный чемпион Польши, дважды серебряный призер кубка Европы. В числе участников - старейший пилот России Михаил Найдорф, который накануне соревнований отметил свой 80-летний юбилей.

Среди пилотов разыгрывается 14-й Кубок города Великие Луки, а среди пилотесс — 12-й Кубок Княгини Ольги. Задания для спортсменов спланированы таким образом, чтобы большинство полетов прошло над городом, чтобы жители Великих Лук могли стать участниками этого праздника.

23-я международная встреча воздухоплавателей завершится 16 июня на традиционным зрелищным мероприятием - свечением аэростатов, «припаркованных» на главной городской площади.

Этот спортивный фестиваль организован региональной и местной администрациями при спонсорской поддержке ПАО «Газпром».

Псковская область, Северо-Западный федеральный округ