Железногорская больница преобразуется благодаря реализации президентских инициатив



Окончание 2017 года для горбольницы ознаменовалось сразу несколькими приятными событиями. Здесь завершился ремонт регистратуры, проводившийся в рамках программы «Комплексное развитие моногорода Железногорск».

Средства в размере 3,1 млн рублей были выделены УК «Металлоинвест». А за счёт областного бюджета, направившего более 5 млн руб. по целевой программе «Развитие здравоохранения Курской области», произведен капитальный ремонт приёмного отделения. Кроме этого, выполнены работы по созданию доступной среды для маломобильных групп населения: оборудован туалет, приобретен лестничный подъёмник для колясочников, установлена кнопка вызова персонала для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Теперь потоки пациентов, которые могут самостоятельно передвигаться, и тех, кому необходима помощь, можно разделять. Есть и палаты для временного пребывания тех пациентов, которые нуждаются в наблюдении, но могут обойтись без госпитализации.

Качество ремонта и новшества оценил заместитель главы города Железногорска Дмитрий Горфинкель:

– Улучшения, конечно, значительные, но самое главное, что теперь нашим горожанам будет намного комфортнее посещать больницу. Сейчас идёт обсуждение программы развития моногородов на 2018 год, и, возможно, обновление железногорских больниц будет продолжено.

Появился в больнице и электронный сервис – инфомат, работающий в холле поликлиники. Он позволит разгрузить работу регистратуры и уменьшить очереди. Кроме того, уже заработала электронная запись на прием к врачу, система медицинской электронной карты и записи через портал Госуслуг.

Кроме того, автопарк больницы пополнился двумя новейшими по функционалу автомобилями скорой помощи, который позволяет оказывать все необходимые для спасения жизни человека мероприятия, в том числе, реанимационные и интенсивную терапию, во время движения автомобиля. Имеется портативный аппарат искусственной вентиляции лёгких, аппараты для автоматической инфузии растворов, кардиографы, дефибрилляторы, ингаляторы, термоодеяла, три вида носилок, для оперативного оказания пациентам любого вида неотложной медицинской помощи. Одна «скорая» получена по программе «Комплексное развитие моногорода Железногорск», вторая – в соответствии с реализацией нацпроекта «Здоровье», инициированного Президентом Владимиром Путиным.