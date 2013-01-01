Избирательная комиссия Орловской области получила специальные знаки для избирательной документации



Сегодня они были переданы в региональный Избирком сотрудниками Управления специальной связи по Орловской области ФГУП «Главный центр специальной связи» во главе с и. о. начальника службы Вячеславом Надточеевым.

ЦИК России определил для Орловской области 639 908 специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней и 11 600 специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ.

При получении марок члены Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса проверили целостность пачек, сверили необходимые данные.

Как рассказала председатель Избирательной комиссия Орловской области Людмила Маркина, специальные знаки (марки) используются в целях защиты от подделки и относятся к защищенной полиграфической продукции. В установленные сроки они будут переданы в территориальные и участковые избирательные комиссии региона, а не позднее, чем за день до дня голосования, - наклеены на бюллетени.

При проведении выборной кампании данный способ защиты используется в четвертый раз.

Количество спецзнаков соответствует количеству избирателей, которые были зарегистрированы на Орловщине по состоянию на 1 июля 2017 года.