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ИЗМИР

Избирательная комиссия Орловской области получила специальные знаки для избирательной документации

Янв 29
Орловская область Центральный федеральный округ
Избирательная комиссия Орловской области получила специальные знаки для избирательной документации

Сегодня они были переданы в региональный Избирком сотрудниками Управления специальной связи по Орловской области ФГУП «Главный центр специальной связи» во главе с и. о. начальника службы Вячеславом Надточеевым.
ЦИК России определил для Орловской области 639 908 специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней и 11 600 специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ.

При получении марок члены Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса проверили целостность пачек, сверили необходимые данные.

Как рассказала председатель Избирательной комиссия Орловской области Людмила Маркина, специальные знаки (марки) используются в целях защиты от подделки и относятся к защищенной полиграфической продукции. В установленные сроки они будут переданы в территориальные и участковые избирательные комиссии региона, а не позднее, чем за день до дня голосования, - наклеены на бюллетени.

При проведении выборной кампании данный способ защиты используется в четвертый раз.

Количество спецзнаков соответствует количеству избирателей, которые были зарегистрированы на Орловщине по состоянию на 1 июля 2017 года.



 
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