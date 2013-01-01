Из Тверской области отправились в Подмосковье первые «Иволги» для Московских центральных диаметров
«Родственницы» электропоездов «Ласточка» собраны на Тверском вагоностроительном заводе и отправлены в Щербинку для ходовых испытаний на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ».
Поезда ЭГ2Тв «Иволга» в новой модификации полностью спроектированы и собраны в России. Доля отечественных комплектующих превышает 90 процентов. Новая технология пневмоподвешивания обеспечивает плавный ход поезда, а также низкий уровень шума и вибрации, в вагонах используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха. Кроме того, вагоны оборудованы всеми современными пассажирскими сервисами – креплениями для велосипедов, USB-розетками для зарядки гаджетов, видеомониторами, точками доступа Wi-Fi, информационными табло. Для колясок маломобильных пассажиров предусмотрены надежные крепления, для слабовидящих граждан информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.
По уровню технических решений, комфортабельности, экономической эффективности, электропоезда «Иволга» соответствуют лучшим российским и зарубежным аналогам. Стоимость эксплуатации электропоезда ниже на 20 процентов по сравнению с поездами массовых серий Новейшее оборудование позволяет на 30 процентов сократить затраты на электроэнергию. Кроме того, здесь будет впервые применена автоматическая система подсчета пассажиров.
Первые две «Иволги» собраны в рамках контракта ОАО «ТВЗ» на поставку 24 электропоездов в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры: В начале октября тверской завод выиграл второй конкурс на поставку еще 15 семивагонных поездов для МЦД.
Первые два диаметра МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» планируют запустить в конце 2019 - начале 2020 года.
График работы МЦД будет выстроен как в метро. Новые городсакие поезда «Иволга» будут ходить с 5:30 утра до 1:00 ночи с интервалом 5-6 минут в часы пик. В целом, по подсчету экспертов, реализация этого проекта примерно на 10-12 разгрузит всю транспортную инфраструктуру Москвы.
Тверская область, Центральный федеральный округ
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