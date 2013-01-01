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Из Тверской области отправились в Подмосковье первые «Иволги» для Московских центральных диаметров

Окт 18
Москва Центральный федеральный округ
Из Тверской области отправились в Подмосковье первые «Иволги» для Московских центральных диаметров

«Родственницы» электропоездов «Ласточка» собраны на Тверском вагоностроительном заводе и отправлены в Щербинку для ходовых испытаний на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ».
Два новых шестивагонных поезда, предназначенных для перевозки пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД), проверят на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза по безопасности и экологичности. По результатам всех испытаний будут выданы сертификаты соответствия.

Поезда ЭГ2Тв «Иволга» в новой модификации полностью спроектированы и собраны в России. Доля отечественных комплектующих превышает 90 процентов. Новая технология пневмоподвешивания обеспечивает плавный ход поезда, а также низкий уровень шума и вибрации, в вагонах используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха. Кроме того, вагоны оборудованы всеми современными пассажирскими сервисами – креплениями для велосипедов, USB-розетками для зарядки гаджетов, видеомониторами, точками доступа Wi-Fi, информационными табло. Для колясок маломобильных пассажиров предусмотрены надежные крепления, для слабовидящих граждан информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.

По уровню технических решений, комфортабельности, экономической эффективности, электропоезда «Иволга» соответствуют лучшим российским и зарубежным аналогам. Стоимость эксплуатации электропоезда ниже на 20 процентов по сравнению с поездами массовых серий Новейшее оборудование позволяет на 30 процентов сократить затраты на электроэнергию. Кроме того, здесь будет впервые применена автоматическая система подсчета пассажиров.

Первые две «Иволги» собраны в рамках контракта ОАО «ТВЗ» на поставку 24 электропоездов в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры: В начале октября тверской завод выиграл второй конкурс на поставку еще 15 семивагонных поездов для МЦД.

Первые два диаметра МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» планируют запустить в конце 2019 - начале 2020 года.

График работы МЦД будет выстроен как в метро. Новые городсакие поезда «Иволга» будут ходить с 5:30 утра до 1:00 ночи с интервалом 5-6 минут в часы пик. В целом, по подсчету экспертов, реализация этого проекта примерно на 10-12 разгрузит всю транспортную инфраструктуру Москвы.

Тверская область, Центральный федеральный округ



 
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