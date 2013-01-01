Из Тульской области отправили первую партию металлоконструкций для строительства «Артик СПГ 2»



В г. Советске Тульской области завод «КВОиТ» отправил первую партию металлоконструкций для строительства объектов «Арктик СПГ 2» — проекта компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Гыданском полуострове (по другую сторону Обской губы от Ямала).

Всего «КВОиТ» должен изготовить 400 тонн металлоконструкций для данного проекта. В настоящее время заказчику отправлено 20 тонн, остальная часть будет поставлена в ближайшее время.

Особую сложность проекту придает специфика использования продукции в условиях Крайнего Севера. Для выполнения повышенных требований к соблюдению определенных параметров конструкций по ударной вязкости при температуре – 40 градусов С использовались только специальные марки стали.

Продукция завода применяется при монтаже технологических трубопроводов и кабельных эстакад. Участие в строительстве «Арктик СПГ 2» является знаковым событием для предприятия.

Тульская область, Центральный федеральный округ