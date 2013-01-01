Из Татарстана во Вьетнам доставлена первая партия российских бытовых моющих средств



Продукцию, произведенную на территории региона на предприятиях группы компаний «Нэфис Косметикс», поставляют в Ханой, Хошимин и другие крупные города для продажи во вьетнамских торговых сетях.

«Вся продукция нашей компании прошла обязательную процедуру сертификации соответствия стандартам качества во Вьетнаме и Китае, и получила разрешение на продажу в этих странах. Согласно полученным документам мы также можем реализовывать свою продукцию в Гонконге и Камбодже», - отметила директор по продажам «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.

С 2017 года началось сотрудничество этого российского предприятия с торговой сетью Китая Expo. В городах Шанхай, Гуанчжоу, Пекин, Шэньчжэнь сегодня продаются сухие и жидкие моющие средства «Нэфиса».

Дистрибьюторская сеть компании также охватывает все регионы России и почти все страны СНГ.

ГК «НЭФИС» — один из крупнейших в России производителей бытовой химии и масложировой продукции массового повседневного спроса.В группу входят четыре крупных производственных предприятия: АО «Нэфис Косметикс», АО «Казанский маслоэкстракционный завод», АО «Казанский жировой комбинат» и АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ».

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ