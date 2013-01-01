Из Свердловской области во Вьетнам отправили первую партию проволоки из пятикомпонентного сплава



АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» заключил контракт на поставки своей продукции с крупной корпорацией, осуществляющей закупки для оборонной промышленности Вьетнама.

Таким образом, география экспорта «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ), который входит в международную ГК PLAURUM, расширилась до 34 стран мира.

Во Вьетнам российский завод поставляет проволоку из пятикомпонентного сплава драгоценных металлов.

По словам генерального директора АО «ЕЗ ОЦМ» Александра Андреева, редкий сплав ЗлСрПлПдМ имеет ограниченную сферу использования и на данный момент ведутся переговоры о поставке аналогичной продукции для еще одной вьетнамской компании, производящей кабельную продукцию.

Свердловская область, Уральский федеральный округ