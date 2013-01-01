Из Санкт-Петербурга в Словакию отправили трубы большого диаметра для газопровода - интерконнектора



Ижорский трубный завод (ИТЗ) поставляет первую партию своей продукции объемом свыше 11 тыс. тонн компании Eustream для строительства газопровода «Польша-Словакия», который является частью европейского газового коридора «Север-Юг».

Согласно условиям тендера предприятие, которое входит в российский холдинг «Северсталь», поставляет трубы диаметром 1016 мм и длиной 18 м из стали марки L485ME. Для изготовления этой продукции используется металлопрокат, произведенный станом 5000 листопрокатного цеха «Северстали», который расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга, на одной промышленной площадке с ИТЗ.

В соответствии с требованиями заказчика на часть труб наносится наружное многофункциональное защитное покрытие «Зуб — композит» на основе композитной смеси с применением полимерных материалов, нанокомпонентов и цемента в стальной оцинкованной оболочке.

Для доставки труб ИТЗ использует систему мультимодальной перевозки, которая включает транспортировку труб автомобильным, морским и железнодорожным транспортом.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ