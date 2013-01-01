Из Санкт-Петербурга в Канаду вновь начали поставлять трактора «Кировец К-743»
Первая партия самых мощных тракторов серии К-7 Петербургского тракторного завода поступит в провинцию Манитоба, где официальный дистрибьютор компания MTZ Equipment начнет их реализацию среди местных фермеров.
«Кировцы» поставлялись на североамериканский рынок в конце 1980-х – в тот период было реализовано свыше 1,3 тыс. тракторов. Долгое время Петербургский тракторный завод демонстрировал в Канаде лишь выставочные образцы своих сельскохозяйственных машин. Перед возвращением на канадский рынок в трактор «Кировец К-743» было внесено два десятка изменений и адаптаций к местным условиям, так что в Северной Америке машина будет продаваться как «Кировец К-744».
Владелец дилерской компании Кеннет Виндросс в ходе презентации на канадской сельскохозяйственной выставке «Manitoba AG Day» отметил, что знаком с тракторами «Кировец» с 1986 года и те изменения, которые были сделаны, значительно улучшили качество техники и позволили сегодня начать официальное продвижение в Канаде.
По мнению дилеров, помимо хороших потребительских характеристик одним из главных аргументов для местных фермеров станет более низкая чем у компаний-конкурентов цена трактора.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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