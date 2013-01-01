Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований



Созданные «НИИ «Феррит-Домен» ферритовые волноводные циркуляторы будут использоваться в Центре интеллектуальных антенных- и радиосистем (Centre for intelligent antenna and radio systems) канадского Университета Уотерлу для изученияэлектромагнитных параметров СВЧ-устройств.

НИИ «Феррит-Домен», который входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, сегодня производит около 40 процентов всех ферритовых изделий в России.

Отправленный на экспорт прибор разработан в российском научно-исследовательском институте в соответствии с техническими требованиями Университета Уотерлу. Он применяется в радиотехнике в качестве связующего звена между приемом входящего сигнала и его передачей. В результате сигнал от устройства передается в исходном виде, без искажений, а принимающий прибор не подвергается электромагнитному воздействию.

Ферритовые циркуляторы используются в составе радарных систем, систем радиолокации, спутниковой связи, метеорологических антенн, медицинской техники и космических аппаратов.

В октябре этого года Ростех осуществил первую поставку произведенных в Санкт-Петербурге ферритовых изделий Центру по применению космической техники Правительства Индии. Эти комплектующие будут использоваться в составе сверхвысокочастотных приборов для гражданских спутников связи, радиовещания и Интернета.

Микроволновые ферриты российского производства позволяют в условиях солнечного излучения и других помех точно управлять колебаниями волн, переключать поток энергии с одного направления на другое, частично или полностью поглощать мощность потока.

«Интерес к нашим разработкам со стороны ведущих зарубежных институтов говорит о том, что российская наукоемкая продукция соответствует самым высоким мировым требованиям», — подчеркнул исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Также было отмечено, в 2018 году Ростех рассчитывает в четыре раза увеличить долю экспорта ферритовых изделий по сравнению с предыдущим годом и в дальнейшем будет расширять взаимодействие с Индией, которая наращивает темпы освоения космического пространства, расходуя на развитие в этой сфере более 1,2 млрд долларов в год.Российские компании планируют закрепиться на этом быстрорастущем рынке.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ