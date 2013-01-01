Из Санкт-Петербурга ушла в море подлодка построенная на «Адмиралтейских верфях» для ВМС Алжира



Это уже третья дизель-электрическая подводная лодка проекта 06361, построенная в Россией для Алжира и 38-я поставленная на экспорт «Варшавянка».

Это уже третья дизель-электрическая подводная лодка проекта 06361, построенная в Россией для Алжира и 38-я поставленная на экспорт «Варшавянка».

Лодка подводным водоизмещением 3100 тонн способна погружаться на глубину в 300 метров и в морских глубинах развивает максимальную скорость хода 19,8 узлов. ДЭПЛ имеет на вооружении 18 ракет и торпед, может идти под водой около 300 миль и находиться в автономном плавании 45 суток.

В отличие от построенных ранее ДЭПЛ ВМС Вьетнама, которые транспортировались из России с помощью судов доков, ДЭПЛ ВМС Алжира самостоятельно совершает переход к месту службы с алжирским экипажем на борту в сопровождении буксира «El Moussif».

В апреле этого года таким же образом в Алжир из Санкт-Петербурга ушёл фрегат «Rais Korfu», прошедший ремонт на судостроительном заводе «Северная верфь».

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ