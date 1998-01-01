

Первые междугородние испытания «умного» автомобиля третьего уровня автономности на междугородних трассах провели инженеры петербургского НПО СтарЛайн.

Из Санкт-Петербурга до Казани 2500 км впервые проехал российский беспилотник StarLine 3

Первые междугородние испытания «умного» автомобиля третьего уровня автономности на междугородних трассах провели инженеры петербургского НПО СтарЛайн

Своим ходом беспилотник прибыл сначала на международный форум «АвтоЭволюция-2018» в Калуге, а затем на международную выставку «Дорога» в Казани. Автомобиль двигался со скоростью около 80 км/ч в автономном режиме и лишь на самых сложных участках трассы к управлению подключался оператор.

За десять дней путешествия в тест-драйве StarLine 3 приняли жители 13 российских городов. За ходом научно-исследовательского эксперимента НПО СтарЛайн в режиме онлайн наблюдали сотни пользователей соцсетей.

Первый подобный эксперимент провели в мае этого года. Тогда на подъезде к Крымскому мосту автомобиль-беспилотник передвигался в автономном режиме со скоростью 40 км/час.

В этот раз были протестированы два режима автоматизированного управления. По словам руководителей проекта, в пути система вела себя стабильно и надежно, справляясь с плохим качеством разметки, с односторонним движением, ориентируясь в дорожной обстановке, используя в качестве сенсоров видеокамеры и радары. С помощью системы технического зрения StarLine определял полосу движения, следовал по заданному маршруту, держал дистанцию, считывал знаки, обходил препятствия и экстренно тормозил.

Однако из-за того, что по трассе автомобиль двигался без использования карты дороги и планировщика маршрута, требовалось вмешательство оператора в тех случаях, когда нужно было изменить направление движения — при движении по городу, на перекрестке, при выездах и съездах с автомагистралей и прочих маневрах.

Благодаря испытаниям стало понятно, что над вторым режимом автономного управления, который позволяет беспилотнику двигаться в условиях отсутствия разметки, при плохих погодных условиях, в условиях городского движения при большом количестве помех и непредвиденных факторов, еще придется поработать.

Во время экспериментальной поездки были собраны данные для построения карты дороги и автоматизации этих действий. Чтобы в дальнейшем автомобиль передвигался без помех, разработчики НПО СтарЛайн создают высокоточную карту дороги. Местоположение автомобиля на карте определяется при помощи спутникового навигационного приемника, системы инерциальной навигации и одометрии.

Беспилотный автомобиль StarLine – это инициативный научный проект НПО СтарЛайн, разработчика и производителя умной электроники с компетенциями в областях автобезопасности, автоматизации, роботизации и телематики.

В этой сфере российские инженеры и ученые нисколько не отстают от зарубежных. Так нынешней осенью на территории Иннополиса в Татарстане и «Сколково» в Москве, было запущено беспилотное такси, которое работает через мобильное приложение «Яндекс.Такси». В феврале 2018 года беспилотник от «Яндекса» проехал по улицам Москвы после снегопада, в июне робомобиль успешно преодолел расстояние в 789 км от Москвы до Казани.

Участники американского проекта робомобилей - компании Daimler AG и Bosch – приняли решение запустить сервис роботизированных такси в Сан-Хосе в Калифорнии только во второй половине 2019 года.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ