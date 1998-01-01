Из Санкт-Петербурга до Казани 2500 км впервые проехал российский беспилотник StarLine 3
Первые междугородние испытания «умного» автомобиля третьего уровня автономности на междугородних трассах провели инженеры петербургского НПО СтарЛайн.
Первые междугородние испытания «умного» автомобиля третьего уровня автономности на междугородних трассах провели инженеры петербургского НПО СтарЛайн
Своим ходом беспилотник прибыл сначала на международный форум «АвтоЭволюция-2018» в Калуге, а затем на международную выставку «Дорога» в Казани. Автомобиль двигался со скоростью около 80 км/ч в автономном режиме и лишь на самых сложных участках трассы к управлению подключался оператор.
За десять дней путешествия в тест-драйве StarLine 3 приняли жители 13 российских городов. За ходом научно-исследовательского эксперимента НПО СтарЛайн в режиме онлайн наблюдали сотни пользователей соцсетей.
Первый подобный эксперимент провели в мае этого года. Тогда на подъезде к Крымскому мосту автомобиль-беспилотник передвигался в автономном режиме со скоростью 40 км/час.
В этот раз были протестированы два режима автоматизированного управления. По словам руководителей проекта, в пути система вела себя стабильно и надежно, справляясь с плохим качеством разметки, с односторонним движением, ориентируясь в дорожной обстановке, используя в качестве сенсоров видеокамеры и радары. С помощью системы технического зрения StarLine определял полосу движения, следовал по заданному маршруту, держал дистанцию, считывал знаки, обходил препятствия и экстренно тормозил.
Однако из-за того, что по трассе автомобиль двигался без использования карты дороги и планировщика маршрута, требовалось вмешательство оператора в тех случаях, когда нужно было изменить направление движения — при движении по городу, на перекрестке, при выездах и съездах с автомагистралей и прочих маневрах.
Благодаря испытаниям стало понятно, что над вторым режимом автономного управления, который позволяет беспилотнику двигаться в условиях отсутствия разметки, при плохих погодных условиях, в условиях городского движения при большом количестве помех и непредвиденных факторов, еще придется поработать.
Во время экспериментальной поездки были собраны данные для построения карты дороги и автоматизации этих действий. Чтобы в дальнейшем автомобиль передвигался без помех, разработчики НПО СтарЛайн создают высокоточную карту дороги. Местоположение автомобиля на карте определяется при помощи спутникового навигационного приемника, системы инерциальной навигации и одометрии.
Беспилотный автомобиль StarLine – это инициативный научный проект НПО СтарЛайн, разработчика и производителя умной электроники с компетенциями в областях автобезопасности, автоматизации, роботизации и телематики.
В этой сфере российские инженеры и ученые нисколько не отстают от зарубежных. Так нынешней осенью на территории Иннополиса в Татарстане и «Сколково» в Москве, было запущено беспилотное такси, которое работает через мобильное приложение «Яндекс.Такси». В феврале 2018 года беспилотник от «Яндекса» проехал по улицам Москвы после снегопада, в июне робомобиль успешно преодолел расстояние в 789 км от Москвы до Казани.
Участники американского проекта робомобилей - компании Daimler AG и Bosch – приняли решение запустить сервис роботизированных такси в Сан-Хосе в Калифорнии только во второй половине 2019 года.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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