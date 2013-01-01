Из Республики Крым начали поставлять электроэнергию в Краснодарский край



После завершения в Симферополе комплексных испытаний второго блока Таврической ТЭС Крым перестал быть энергодефицитным и начал отдавать избыток собственной генерации в энергосистему Кубани.

По данным Минэнерго РФ, во время испытаний второй блок был настроен на параллельную работу с единой энергосистемой России, и специалисты обеспечили устойчивую работу крымской энергосистемы без сбоев электроснабжения потребителей.

В условиях работы уже введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, с запуском второго энергоблока Крымская энергосистема стала функционировать с избытком собственной генерации и выдала в Кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности.

Ранее все было наоборот - дефицит генерирующих мощностей в Крыму покрывался за счет перетоков электроэнергии по ЛЭП из смежной энергосистемы Кубани. Так, в январе 2019 года суммарный переток электроэнергии в энергосистему Крыма и Севастополя составил 275,5 миллионов киловатт-часов.

Благодаря запуску в эксплуатацию в 2018 году энергоблоков Таврической и Балаклавской ТЭС и ПГУ-120 Сакской ТЭЦ в январе 2019 года на полуострове произведено 523,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 113,7 процента больше, чем год назад.

Первые блоки двух новых Таврической и Балаклавской ТЭС начали генерировать ток в энергосистему полуострова в октябре 2018-го. Суммарная мощность электростанций составляла в тот момент 470 мегаватт. Тогда же Крым впервые поделился электроэнергией с материковой частью РФ с помощью энергомоста Крым-Кубань. А в январе 2019-го первые энергоблоки в Симферополе и Балаклаве прошли аттестацию и получили доступ на рынок мощности с 1 февраля. Второй энергоблок Балаклавской ТЭС тоже успешно прошел комплексные испытания. Суммарная мощность четырех энергоблоков Таврической и Балаклавской ТЭС — 940 мегаватт.

Республика Крым, Крымский федеральный округ