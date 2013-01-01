Из Мурманска в Китай впервые в мире танкер «Совкомфлота» прошел Севморпуть на газомоторном топливе



Из порта Мурманск в Китай впервые в мире танкер «Проспект Королева» компании «Совкомфлот» (группа «СКФ» ) прошел все расстояние по Северному морскому пути, используя только газомоторное топливо (СПГ).

Танкер выполнил коммерческий рейс по доставке партии сырой нефти, преодолев расстояние в 2118 морских миль. Переход от мыса Желания до мыса Дежнева занял 7 суток и 6 часов вместо запланированных 8 суток. Средняя скорость судна составила 12,2 узла.

«Благоприятная ледовая обстановка и погода на всем протяжении трассы Севморпути позволили судну преодолеть ее без ледокольного сопровождения. Своевременное прогнозирование позволило судну избежать встречи с крупными айсбергами в проливе Вилькицкого и обойти скопление льда в проливе Лонга, проложив новый маршрут севернее острова Врангеля. Полагаем, что этот новый маршрут будет востребован при организации коммерческих рейсов танкеров-газовозов в восточном направлении», — сообщил капитан танкера Олег Шишкин.

В состав флота группы «СКФ» входят шесть нефтеналивных танкеров на газомоторном топливе, включая «Проспект Королева». Еще пять находятся в стадии строительства.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ