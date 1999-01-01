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Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

Мар 11
Москва Центральный федеральный округ
Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений

Произведенный концерном «Вега» холдинга «Росэлектроника» сверхчувствительный дистанционный индикатор влажности почвы будет поставлен голландской компании Miramap и позволит повысить безопасность гидротехнических сооружений Нидерландов.
Защита от наводнений остается одной из важнейших проблем Нидерландов, поскольку более половины территории этой страны находятся ниже уровня моря и подвержены угрозе затопления. Для защиты этих 40 тыс. кв. км создана система дамб общей длиной 3,5 тыс. км.

При помощи российского оборудования голландская компания Miramap проводит комплексный анализ гидрологической ситуации, оценивает состояние защитных сооружений, определяет уровень грунтовых вод, а также обнаруживает подземные протечки на раннем этапе и своевременно их устраняет. Российские радиометры используются компанией Miramap в рамках водохозяйственных работ в юго-западных и северных регионах Королевства Нидерланды – провинциях Зеландия и Гронинген.

Созданный в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации Ростех радиометр «Ранет-05» позволяет проводить максимально точную диагностику поверхностей, в том числе с воздуха, при помощи БЛА. Новое оборудование может быть объединено в одну систему с поставленными ранее радиометрами других модификаций – «Ранет-21» и «Ранет-21М».

«Наличие высокоточной системы мониторинга подземных вод для наших голландских партнеров является вопросом национальной безопасности. Поставки российских СВЧ-радиометров в Нидерланды ведутся с 2008 года. За десять лет эксплуатации это оборудование подтвердило свои высокие характеристики, точность и надежность. Устройства могут также применяться для мониторинга пожароопасных ситуаций в лесах, обнаружения нефтяных пятен на поверхности воды, оценки биомассы надводной части растительности, картографирования ледяных полей», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Мы активно и плодотворно сотрудничаем с Концерном «Вега» уже более 15 лет. Оборудование, приобретенное нами у российских партнеров, используется для решения действительно важной задачи по измерению и мониторингу безопасности дамб в Нидерландах с поддержкой на государственном уровне. За годы эксплуатации оборудование доказало свою высокую надежность и эффективность», – в свою очередь подчеркнул генеральный директор Miramap Роланд Хаарбринк.

Голландская и российская стороны обсуждают возможности совместного международного маркетинга и продажи дистанционных индикаторов влажности почвы на мировом рынке.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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