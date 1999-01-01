Из Москвы в Нидерланды отправили СВЧ-радиометр «Ранет-05» для оценки рисков наводнений
Произведенный концерном «Вега» холдинга «Росэлектроника» сверхчувствительный дистанционный индикатор влажности почвы будет поставлен голландской компании Miramap и позволит повысить безопасность гидротехнических сооружений Нидерландов.
При помощи российского оборудования голландская компания Miramap проводит комплексный анализ гидрологической ситуации, оценивает состояние защитных сооружений, определяет уровень грунтовых вод, а также обнаруживает подземные протечки на раннем этапе и своевременно их устраняет. Российские радиометры используются компанией Miramap в рамках водохозяйственных работ в юго-западных и северных регионах Королевства Нидерланды – провинциях Зеландия и Гронинген.
Созданный в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации Ростех радиометр «Ранет-05» позволяет проводить максимально точную диагностику поверхностей, в том числе с воздуха, при помощи БЛА. Новое оборудование может быть объединено в одну систему с поставленными ранее радиометрами других модификаций – «Ранет-21» и «Ранет-21М».
«Наличие высокоточной системы мониторинга подземных вод для наших голландских партнеров является вопросом национальной безопасности. Поставки российских СВЧ-радиометров в Нидерланды ведутся с 2008 года. За десять лет эксплуатации это оборудование подтвердило свои высокие характеристики, точность и надежность. Устройства могут также применяться для мониторинга пожароопасных ситуаций в лесах, обнаружения нефтяных пятен на поверхности воды, оценки биомассы надводной части растительности, картографирования ледяных полей», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
«Мы активно и плодотворно сотрудничаем с Концерном «Вега» уже более 15 лет. Оборудование, приобретенное нами у российских партнеров, используется для решения действительно важной задачи по измерению и мониторингу безопасности дамб в Нидерландах с поддержкой на государственном уровне. За годы эксплуатации оборудование доказало свою высокую надежность и эффективность», – в свою очередь подчеркнул генеральный директор Miramap Роланд Хаарбринк.
Голландская и российская стороны обсуждают возможности совместного международного маркетинга и продажи дистанционных индикаторов влажности почвы на мировом рынке.
Москва, Центральный федеральный округ
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