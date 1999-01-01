Из Ленинградской области в Европу начали поставлять запчасти для Ford Focus



Экспортные поставки осуществляет расположенный во Всеволожске завод Ford Sollers— первое в России предприятие полного цикла этого иностранного автопроизводителя.

На экспорт в Европу пошли пластиковые детали переднего и заднего бамперов, обивка потолка, передние крылья, внутренние панели дверей и боковин – всего 21 наименование компонентов.

Руководство Ford Sollers отмечает, что этот контракт стал возможен благодаря высокому качеству производимых в России запчастей, а компания является их эксклюзивным поставщиком. Речь идет о поставках 120 тыс. деталей в год и этот объем полностью закроет потребности всех европейских дилеров в данных запчастях кузовных панелей.

Этот экспортный контракт - далеко не первый. Ford Sollers и российские поставщики компании уже отправляют в Европу около сотни наименований деталей. В частности, с октября прошлого года на конвейер завода европейского подразделения Ford в румынском городе Крайова поступают российские кузовные детали, элементы интерьера, стекла и уплотнители для компактного кроссовера Ford EcoSport нового поколения.

Этот автомобиль доступен и в России. А построенный еще в 2002 году завод во Всеволожске сегодня выпускает Ford Focus в трех типах кузовов и бизнес-седан Ford Mondeo.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ