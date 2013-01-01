Из Крыма в Краснодарский край запущен первый рельсовый автобус по Крымскому мосту



Между Крымом и Краснодарским краем запущено пригородное железнодорожное движение. С вокзала Керчи в Анапу через Крымский мост 7 марта отправился первый пригородный поезд, открыв регулярное пассажирское сообщение. Первым начал курсировать специально модернизированный для Крыма комфортабельный дизель-поезд РА-2. До конца этого года будет закуплено еще 9 новых рельсовых автобусов РА-3.

После выезда из Керчи рельсовый автобус пересекает границу между Крымом и Краснодарским краем и Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста. В пути он делает две остановки на территории Краснодарского края. Путь к конечной станции занимает два часа.

Предусмотрено по два рейса из Крыма на Кубань (утром и вечером) и столько же в обратном направлении, а в пятницу и выходные дни — по три рейса.

Рельсовые автобусы РА-2 и РА-3 будут курсировать на неэлектрифицированном участке Крымской железной дороги от Джанкоя до Керчи и дальше по территории Кубани. Электрички будут ходить от Севастополя до Симферополя, Джанкоя и Евпатории.

Республика Крым, Южный федеральный округ