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Из Красноярска организованы интермодальные перевозки зерна в китайский порт Нинбо

Ноя 12
Москва Центральный федеральный округ
Из Красноярска организованы интермодальные перевозки зерна в китайский порт Нинбо

Транспортная группа FESCO собственным сервисом обеспечила доставку в Китай 500 тонн российского зерна в контейнерах.
Схема транспортировки включает в себя автомобильные перевозки контейнеров с зерном из Ачинска в Красноярск, перевозку регулярным поездом FESCO Yenisei Shuttle во Владивосток, а затем регулярной морской линей FCDL — в порт назначения. Транзитное время по маршруту составило 20 суток.

Ранее аналогичные схемы применили для доставки зерна в контейнерах из Сибири в регионы Дальнего Востока – перевозку осуществляли собственными регулярными поездами FESCO и морскими каботажными линиями на Камчатку и в Магаданскую область. По внутрироссийским направлениям было перевезено более четырех тысяч тонн зерна.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
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