Из Красноярска организованы интермодальные перевозки зерна в китайский порт Нинбо
Ноя 12
Транспортная группа FESCO собственным сервисом обеспечила доставку в Китай 500 тонн российского зерна в контейнерах.
Схема транспортировки включает в себя автомобильные перевозки контейнеров с зерном из Ачинска в Красноярск, перевозку регулярным поездом FESCO Yenisei Shuttle во Владивосток, а затем регулярной морской линей FCDL — в порт назначения. Транзитное время по маршруту составило 20 суток.
Ранее аналогичные схемы применили для доставки зерна в контейнерах из Сибири в регионы Дальнего Востока – перевозку осуществляли собственными регулярными поездами FESCO и морскими каботажными линиями на Камчатку и в Магаданскую область. По внутрироссийским направлениям было перевезено более четырех тысяч тонн зерна.
Красноярский край, Сибирский федеральный округ
12 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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