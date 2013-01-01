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Из Хабаровского края в Новую Зеландию прибыла первая партия каменной ваты

Окт 18
Москва Центральный федеральный округ
Из Хабаровского края в Новую Зеландию прибыла первая партия каменной ваты

Новую точку на карте своих экспортных поставок отметило предприятие «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», расположенное на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск.
Этот завод выпускает более сотни наименований теплоизоляции из природного камня базальта. Основной объем продукции реализуется в России на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Налажены поставки в Китай, идут переговоры об отправке первой партии каменной ваты из Хабаровска в Таиланд.

«Несмотря на непростую логистику, заказчика из Новой Зеландии заинтересовало высокое качество каменной ваты, произведенной на нашем заводе. Нам также был интересен этот проект, поскольку сегодня мы делаем акцент на расширении экспортной программы, — подчеркнул руководитель завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» Павел Пашков, - Мы отправили в Новую Зеландию морским путем в 40-футовых контейнерах востребованные кровельные марки каменной ваты. В условиях жаркого климата эта минеральная изоляция обеспечивает защиту помещений от перегрева и при соблюдении правил монтажа не поддается воздействию влаги.»

Он также отметил, что продукция завода ранее использовалась при строительстве объектов в Канаде и Сингапуре.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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