Из Чувашии в Таиланд поставлена первая партия гетероструктурных солнечных модулей «Хевел»
Модули мощностью 279 кВт используются для электроснабжения инфраструктурных объектов одной из крупнейших компаний Bangchak Corporation PLC.
«Помимо прямых поставок модулей мы также рассматриваем возможность участия в конкурсах на проектирование и строительство солнечных электростанций за рубежом, - отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай, — Мы работаем в нишевом высокоэффективном сегменте. Решения на наших модулях идеальны в тех проектах, где есть ограничения по площади размещения и необходимо обеспечить максимальную выработку с квадратного метра».
«Мы сделали свой выбор в пользу высокоэффективных гетероструктурных модулей „Хевел“ для уникальной системы управления зеленой энергией (Green community Energy Management System — GEMS), - подчеркнул глава Bangchak Corporation PLC господин Чайват Ковависарач, — Наш флагманский проект «Greenovative experience», реализованный на станции технического обслуживания, воплощает в себе дух инноваций. Он исходит из нашей веры в то, что «зеленые» технологии являются ключом к решению социальных и экологических проблем современного мира».
Группа компаний «Хевел» построила и продолжает строить солнечные электростанции в десятках регионов России.
Сначала завод «Хевел» производил солнечные модули на базе технологии швейцарской компанией Oerlikon Solar. Но с 2017 года в качестве базовой «Хевел» используется собственная гетероструктурная технология Silicon Heterjunction Technology (Si-HJT) производства фотоэлементов на основе монокристаллических пластин кремния, разработанная в 2014 году в Научно-техническом центре тонкопленочных технологий в энергетике.
Чувашская Республика, Приволжский федеральный округ
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