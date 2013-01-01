Из Чувашии в Таиланд поставлена первая партия гетероструктурных солнечных модулей «Хевел»



Модули мощностью 279 кВт используются для электроснабжения инфраструктурных объектов одной из крупнейших компаний Bangchak Corporation PLC.

Высокоэффективные ячейки и модули по гетероструктурной технологии на заводе «Хевел» в Новочебоксарске начали выпускать во втором квартале 2017 года после модернизации производственной линии. Поставка в Таиланд стала первым крупным экспортным контрактом компании по новому виду продукции.

«Помимо прямых поставок модулей мы также рассматриваем возможность участия в конкурсах на проектирование и строительство солнечных электростанций за рубежом, - отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай, — Мы работаем в нишевом высокоэффективном сегменте. Решения на наших модулях идеальны в тех проектах, где есть ограничения по площади размещения и необходимо обеспечить максимальную выработку с квадратного метра».

«Мы сделали свой выбор в пользу высокоэффективных гетероструктурных модулей „Хевел“ для уникальной системы управления зеленой энергией (Green community Energy Management System — GEMS), - подчеркнул глава Bangchak Corporation PLC господин Чайват Ковависарач, — Наш флагманский проект «Greenovative experience», реализованный на станции технического обслуживания, воплощает в себе дух инноваций. Он исходит из нашей веры в то, что «зеленые» технологии являются ключом к решению социальных и экологических проблем современного мира».

Группа компаний «Хевел» построила и продолжает строить солнечные электростанции в десятках регионов России.

Сначала завод «Хевел» производил солнечные модули на базе технологии швейцарской компанией Oerlikon Solar. Но с 2017 года в качестве базовой «Хевел» используется собственная гетероструктурная технология Silicon Heterjunction Technology (Si-HJT) производства фотоэлементов на основе монокристаллических пластин кремния, разработанная в 2014 году в Научно-техническом центре тонкопленочных технологий в энергетике.

Чувашская Республика, Приволжский федеральный округ