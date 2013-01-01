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Из Челябинской области российским нефтяникам отправили партию новых вахтовых автобусов «Берлога»

Ноя 13
Москва Центральный федеральный округ
Из Челябинской области российским нефтяникам отправили партию новых вахтовых автобусов «Берлога»

Завод спецтехники «ГИРД» отправил для нужд дочерних обществ ПАО «Транснефть» первую партию разработанной и произведенной на предприятии спецтехники на компримированном природном газе (КПГ).
Вахтовые автобусы «Берлога» производства «ГИРД» предназначены для перевозки вахтовых бригад и грузов по дорогам общей сети и бездорожью. Кузов-фургон выполнен из сэндвич-панелей собственного производства. На заводе применяется уникальная бескаркасная технология фургоностроения, которая обеспечивает монолитность, высокую несущую способность, низкую теплопроводность и долговечность фургона, модели которого рассчитаны на 8, 12, 16 и 20 мест.

Грузопассажирские автомобили ГПА обеспечивают транспортировкиу грузов и позволяют перевозит бригады рабочих и создают для них условия для отдыха на месте проведения работ. Модели укомплектованы кузовом-фургоном из сэндвич-панелей, крано-манипуляторной установкой ИМ-50.

До конца этого года для «Транснефти « будут произведены еще три десятка грузопассажирских автомобилей ГПА на метановом шасси Урал Next и передвижные авторемонтные мастерские ПАРМ на метановом шасси Урал Next с КМУ.

Метановое шасси Урал Next соответствует пятому экологическому классу - газ сгорает практически полностью, поэтому по сравнению с дизельным топливом объем вредных выбросов существенно сокращается. Кроме того, за счет низкой стоимости метана снижаются расходы на эксплуатацию транспортного средства.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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