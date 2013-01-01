Из Челябинской области российским нефтяникам отправили партию новых вахтовых автобусов «Берлога»
Завод спецтехники «ГИРД» отправил для нужд дочерних обществ ПАО «Транснефть» первую партию разработанной и произведенной на предприятии спецтехники на компримированном природном газе (КПГ).
Грузопассажирские автомобили ГПА обеспечивают транспортировкиу грузов и позволяют перевозит бригады рабочих и создают для них условия для отдыха на месте проведения работ. Модели укомплектованы кузовом-фургоном из сэндвич-панелей, крано-манипуляторной установкой ИМ-50.
До конца этого года для «Транснефти « будут произведены еще три десятка грузопассажирских автомобилей ГПА на метановом шасси Урал Next и передвижные авторемонтные мастерские ПАРМ на метановом шасси Урал Next с КМУ.
Метановое шасси Урал Next соответствует пятому экологическому классу - газ сгорает практически полностью, поэтому по сравнению с дизельным топливом объем вредных выбросов существенно сокращается. Кроме того, за счет низкой стоимости метана снижаются расходы на эксплуатацию транспортного средства.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
|13 Ноя:
|12 Ноя:
|12 Ноя:
|13 Ноя:
|12 Ноя:
|12 Ноя:
|13 Ноя:
|12 Ноя:
|12 Ноя: