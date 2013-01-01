Из Челябинской области российским нефтяникам отправили партию новых вахтовых автобусов «Берлога»



Завод спецтехники «ГИРД» отправил для нужд дочерних обществ ПАО «Транснефть» первую партию разработанной и произведенной на предприятии спецтехники на компримированном природном газе (КПГ).

Вахтовые автобусы «Берлога» производства «ГИРД» предназначены для перевозки вахтовых бригад и грузов по дорогам общей сети и бездорожью. Кузов-фургон выполнен из сэндвич-панелей собственного производства. На заводе применяется уникальная бескаркасная технология фургоностроения, которая обеспечивает монолитность, высокую несущую способность, низкую теплопроводность и долговечность фургона, модели которого рассчитаны на 8, 12, 16 и 20 мест.

Грузопассажирские автомобили ГПА обеспечивают транспортировкиу грузов и позволяют перевозит бригады рабочих и создают для них условия для отдыха на месте проведения работ. Модели укомплектованы кузовом-фургоном из сэндвич-панелей, крано-манипуляторной установкой ИМ-50.

До конца этого года для «Транснефти « будут произведены еще три десятка грузопассажирских автомобилей ГПА на метановом шасси Урал Next и передвижные авторемонтные мастерские ПАРМ на метановом шасси Урал Next с КМУ.

Метановое шасси Урал Next соответствует пятому экологическому классу - газ сгорает практически полностью, поэтому по сравнению с дизельным топливом объем вредных выбросов существенно сокращается. Кроме того, за счет низкой стоимости метана снижаются расходы на эксплуатацию транспортного средства.

Челябинская область, Уральский федеральный округ