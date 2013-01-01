Из Брянска в Казахстан отправили магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ



Этот изготовленный на Брянском машиностроительном заводе локомотив - первый в России магистральный грузовой двухсекционный тепловоз, который более чем на 90 процентов собирают из комплектующих отечественного производства.

Произведенный на одном из предприятий «Трансмашхолдинга» тепловоз направлен в адрес АО «Шубарколь комир» — одного из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля, входящего в состав «Евразийской Группы» (ERG).С помощью этого локомотива компания планирует реализовать свои планы по повышению отгрузки угля потребителям.

Магистральный грузовой двухсекционный 2ТЭ25КМ пользуется популярностью и у российских потребителей. Три локомотива этой серии приобретены в 2016-2018 годах Сибирской угольной энергетической компанией для работы на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии и позволили увеличить объем поставок угля, повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры.

Кроме того, такие тепловозы широко эксплуатируются на сети ОАО «РЖД» и позволяют на 30 процентов увеличить массу перемещаемых составов за счет повышенного коэффициента использования мощности дизеля.

К тому же по сравнению со своими предшественниками новый 2ТЭ25КМ более экологичен и вынослив в условиях резко-континентального сибирского климата.

Брянская область, Центральный федеральный округ