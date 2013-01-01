Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста



Всего Борисовский завод мостовых металлоконструкций изготовил 92 тысяч тонн или около 40 процентов общего объема металлоконструкций для строительства автодорожного и железнодорожного мостовых переходов через Керченский пролив.

После ввода в эксплуатацию нового цеха завода в 2015 году началась поставка конструкций для временных рабочих мостов, а с 2016 года - основных металлоконструкций пролетных строений.

Финальная партия металлоконструкций отправлена в тот же день, когда строители завершили все работы по бетонированию опоры последней опоры железнодорожной части Крымского моста. Пролет уже надвинут на соседнюю опору, а на 254-ю будет надвинут в течении десяти дней.

Борисовский завод выпустил металлоконструкции пролетных строений для таких значимых инфраструктурных объектов как "Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги"; "Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом", "Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе с транспортной развязкой".

Белгородская область, Центральный федеральный округ