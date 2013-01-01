Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста
Окт 11
Всего Борисовский завод мостовых металлоконструкций изготовил 92 тысяч тонн или около 40 процентов общего объема металлоконструкций для строительства автодорожного и железнодорожного мостовых переходов через Керченский пролив.
После ввода в эксплуатацию нового цеха завода в 2015 году началась поставка конструкций для временных рабочих мостов, а с 2016 года - основных металлоконструкций пролетных строений.
Финальная партия металлоконструкций отправлена в тот же день, когда строители завершили все работы по бетонированию опоры последней опоры железнодорожной части Крымского моста. Пролет уже надвинут на соседнюю опору, а на 254-ю будет надвинут в течении десяти дней.
Борисовский завод выпустил металлоконструкции пролетных строений для таких значимых инфраструктурных объектов как "Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги"; "Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом", "Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе с транспортной развязкой".
Белгородская область, Центральный федеральный округ
11 Окт 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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