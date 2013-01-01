Из армии – в предприниматели
ТПП РФ придает особое значение адаптации военнослужащих запаса в системе предпринимательства в качестве наемных работников или владельцев бизнеса. По итогам круглого стола планируется разработать предложения по профессиональной переподготовке военнослужащих, готовящихся к увольнению из Вооруженных Сил России, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей и предложения по сотрудничеству между Министерством обороны Российской Федерации и учебными заведениями по профессиональной переподготовке кадров.
По мнению бизнесмена Сергея Стародубова, бывшего военнослужащего, инициатива ТПП РФ заслуживает всяческого одобрения, так как позволяет, с одной стороны, помочь бывшим конкретным военнослужащим быстро и успешно адаптироваться в нынешней высоко конкурентной деловой среде, а с другой – содействует решению государственных задач переквалификации кадров с учетом потребностей современного рынка труда. Сфера малого и среднего бизнеса, которая по сравнению с ведущими странами мира в России развита недостаточна, остается наиболее востребованной для притока инициативных и ответственных, еще относительно молодых людей, какими являются бывшие военнослужащие силовых структур, заключил успешный бизнесмен.
ТПП-Информ
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