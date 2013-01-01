Вопрос адаптации военнослужащих, готовящихся к увольнению из Вооруженных Сил России, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, будет обсужден 26 июня 2019 года на заседании круглого стол на тему: «Из армии – в предприниматели: обучение, профориентация». Мероприятие, организованное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП ТПП РФ), пройдет в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019».

ТПП РФ придает особое значение адаптации военнослужащих запаса в системе предпринимательства в качестве наемных работников или владельцев бизнеса. По итогам круглого стола планируется разработать предложения по профессиональной переподготовке военнослужащих, готовящихся к увольнению из Вооруженных Сил России, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей и предложения по сотрудничеству между Министерством обороны Российской Федерации и учебными заведениями по профессиональной переподготовке кадров.

По мнению бизнесмена Сергея Стародубова, бывшего военнослужащего, инициатива ТПП РФ заслуживает всяческого одобрения, так как позволяет, с одной стороны, помочь бывшим конкретным военнослужащим быстро и успешно адаптироваться в нынешней высоко конкурентной деловой среде, а с другой – содействует решению государственных задач переквалификации кадров с учетом потребностей современного рынка труда. Сфера малого и среднего бизнеса, которая по сравнению с ведущими странами мира в России развита недостаточна, остается наиболее востребованной для притока инициативных и ответственных, еще относительно молодых людей, какими являются бывшие военнослужащие силовых структур, заключил успешный бизнесмен.

ТПП-Информ