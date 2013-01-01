Из Архангельской области атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил оборудование для «Арктик СПГ 2»



Прибывший из порта Архангельск к Обской губе атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» (Госкорпорации «Росатом») завершил работы по выгрузке материалов и оборудования для проекта по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2». Судно доставило к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове более 20 тысяч фрахтовых единиц генерального груза.

Для постановки транспортного судна на место разгрузки на ледовый припай атомный ледокол «Вайгач» заранее сделал подходной канал. Выгрузка железобетонных изделий, трубной продукции, металлоконструкций, строительной техники и электротехнического оборудования производилась судовыми грузовыми устройствами. По словам капитана атомного контейнеровоза «Севморпуть» Олега Маркова, «экипаж с поставленной задачей справился на отлично». Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ

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