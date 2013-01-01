Ивановские школьники стали «Национальным Достоянием России»



Учащиеся школ Ивановской области признаны абсолютными победителями Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи.

Очный тур конкурса прошел с 28 по 30 марта в формате Всероссийской конференции школьников на базе Детского дома отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 12 школьников из Иванова, Кохмы, Тейковского, Гаврилово-Посадского, Лухского, Фурмановского, Лежневского, Верхнеландеховского, Приволжского районов. Их работы представлены в секциях «История и краеведение», «Краеведение. География», «Лингвистика», «Педагогика, психология, социология», «Биология», «Медицина. Здоровый образ жизни».

Все они награждены дипломами и серебряными знаками отличия «Национальное Достояние России». Кроме того, шесть ивановских школьников удостоены дипломов лауреатов I степени, двое стали лауреатами II степени и III степени.

Конкурс организован Национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при содействии Государственной Думы ФС РФ, Управления делами Президента РФ, Министерства образования и науки РФ, Федерального космического агентства, Российской академии наук, Российской академии естественных наук, Российской инженерной академии.

Цель «Национального Достояния России» - привлечение молодых людей к участию в самостоятельных научных исследованиях, разработке научных методик и систематизации полученных знаний, развитие интеллектуального общения молодежи образовательных учреждений.

Ивановская область, Центральный федеральный округ