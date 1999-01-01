Итоги работы в сфере культуры
Сегодня председатель комитета по культуре Курской области Валерий Рудской провел пресс-конференцию. Он рассказал об укреплении материально-технической базы учреждений культуры в 2017 году.
В прошлом году Курская область участвовала в конкурсном отборе на поставку техники и оборудования федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. В результате по 5 млн рублей на модернизацию 4-х кинозалов получили города Курск, Суджа, Фатеж и поселок Медвенка. Там будет установлено современное кинооборудование для работы в формате 3Д. Стоит заметить, что по количеству киноустановок - 228 - Курская область занимает 1-е место в стране.
На увеличение количества в регионах культурных объектов направлен один из майских указов Президента РФ Владимира Путина. В Курской области в прошлом году открылось после реконструкции здание Дома офицеров, где расположилась вторая площадка Курской государственной филармонии. Кстати, на здании в скором времени появится новая вывеска. Теперь оно будет называться концертный зал «Свиридовский».
Еще один крупный объект - Дом культуры в городе Рыльске - был запушен в эксплуатацию после капитального ремонта. А в усадьбе Афанасия Фета появился концертно-выставочный зал.
Валерий Рудской также подчеркнул, что ежегодно осуществляется поддержка учреждений культуры села благодаря грантам губернатора Курской области. Реализуются социально значимые проекты, а средства грантов направляются, в том числе, и на укрепление материально-технической базы учреждений. Всего с 2008 года реализовано 50 грантов на общую сумму более 10 млн рублей. В 2017 году такой грант получила Студенокская детская школа искусств Железногорского района.
Модернизация сферы культуры продолжится и в 2018 году. Из средств федерального бюджета будут выделены субсидии Курскому государственному театру кукол в размере 1,5 млн. рублей А в рамках проекта «Местный Дом культуры» более 32 млн рублей будет потрачено на приобретение оборудования для муниципальных Домов культуры. Не останутся в стороне детские школы искусств и сельские библиотеки. Более 3 млн рублей предполагается направить на приобретение оборудования для подключения к Интернету и комплектования книжных фондов, а также приобретения музыкальных инструментов.
В областном бюджете в 2018 году предусмотрено 18,8 млн рублей на капитальный ремонт системы вентиляции и теплового пункта драмтеатра, 10 млн рублей на восстановительные работы в Суджанском краеведческом музее и 4,2 млн рублей на ремонт скульптурной группы «Обретение иконы «Знамение» охотниками» в м. Свобода Золотухинского района.
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