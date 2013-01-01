Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 АПР, 18:08 МСК
USD (ЦБ)    57,5796
EUR (ЦБ)    70,5926
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах

Апр 5
Москва Центральный федеральный округ
Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах

АНО «АТР» и компания Aggreko сформировали «дорожную карту» по бесперебойному энергоснабжению труднодоступных поселков Камчатки, Чукотки и Якутии.
Представленная Aggreko технология позволяет быстро и эффективно решать проблемы энергоснабжения на удаленных территориях с помощью мобильных модульных энергокомплексов, которые устанавливаются быстро и без капитальных затрат.

Оборудование Aggreko поставляется в стандартных морских контейнерах. В состав типовой модульной электростанции входят дизельные, газовые и мазутные генераторы, топливные ёмкости, мобильный узел подачи топлива, накопители электрической энергии, силовой трансформатор, операторский модуль и контейнер с запасными частями. Возможно частичное применение ВИЭ в формате гибридных энергокомплексов распределенной генерации.

Эти энергокомплексы могут применяться в населенных пунктах и на промышленных объектах - повсюду, где отсутствует подключение к центральной сети, либо требуется дополнительная основная или резервная мощность. Также технология может использоваться для модернизации действующих энергоузлов - позволяет заменить старое оборудование на новое, снизить стоимость кВт/ч за счет более экономичного потребления дизельного топлива, масла, уменьшения затрат на обслуживание и ремонтные работы.

Агентство по технологическому развитию провело анализ рынка децентрализованного энергоснабжения российского Дальнего Востока и выявило высокую потребность в таких новых технологиях. В ходе первичных переговоров, которые провели сотрудники АНО «АТР» представители региональных администраций проявили большую заинтересованность в размещении автономных энергетических установках в труднодоступных местах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Компания Aggreko - мировой лидер в сфере услуг мобильного энергоснабжения, нагрева, охлаждения и осушения, который имеет производственные площадки в двухстах странах мира и поставляет оборудование как для масштабных инвестиционных проектов, так и для экстренных гуманитарных миссий.

АНО «Агентство по технологическому развитию» учреждено Правительством Российской Федерации для содействия российским предприятиям во внедрении технологических решений



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
5 Апр:
5 Апр:
4 Апр:
Центральный федеральный округ:
5 Апр:
4 Апр:
4 Апр:
РОССИЯ:
5 Апр:
5 Апр:
4 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?
Политика

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»
События и факты

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг
Интервью и комментарии

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?
Экономика

Узнай, страна

Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах

Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах

Тамбовская область развивает молочную отрасль

Тамбовская область развивает молочную отрасль

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

17:58 Глава МИД Нидерландов посетит Россию 13 апреля Глава МИД Нидерландов посетит Россию 13 апреля
«Адмирал Кузнецов» – худший авианосец в истории или жертва антироссийской пропаганды?
«Адмирал Кузнецов» – худший авианосец в истории или жертва антироссийской пропаганды?
17:37 Новым послом России в Израиле назначен Анатолий Викторов Новым послом России в Израиле назначен Анатолий Викторов
17:09 Троянец атакующий клиентов Сбербанка может похитить более 78 млн. рублей Троянец атакующий клиентов Сбербанка может похитить более 78 млн. рублей

Узнай страна!

19:20 Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах
Необходимый минимум. Россияне сказали, сколько нужно для «нормального уровня» жизни
Необходимый минимум. Россияне сказали, сколько нужно для «нормального уровня» жизни
18:25 Тамбовская область развивает молочную отрасль Тамбовская область развивает молочную отрасль
17:07 V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля
04 АПР, 17:18 Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь
02 АПР, 17:44 За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter