Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах



АНО «АТР» и компания Aggreko сформировали «дорожную карту» по бесперебойному энергоснабжению труднодоступных поселков Камчатки, Чукотки и Якутии.

Представленная Aggreko технология позволяет быстро и эффективно решать проблемы энергоснабжения на удаленных территориях с помощью мобильных модульных энергокомплексов, которые устанавливаются быстро и без капитальных затрат.

Оборудование Aggreko поставляется в стандартных морских контейнерах. В состав типовой модульной электростанции входят дизельные, газовые и мазутные генераторы, топливные ёмкости, мобильный узел подачи топлива, накопители электрической энергии, силовой трансформатор, операторский модуль и контейнер с запасными частями. Возможно частичное применение ВИЭ в формате гибридных энергокомплексов распределенной генерации.

Эти энергокомплексы могут применяться в населенных пунктах и на промышленных объектах - повсюду, где отсутствует подключение к центральной сети, либо требуется дополнительная основная или резервная мощность. Также технология может использоваться для модернизации действующих энергоузлов - позволяет заменить старое оборудование на новое, снизить стоимость кВт/ч за счет более экономичного потребления дизельного топлива, масла, уменьшения затрат на обслуживание и ремонтные работы.

Агентство по технологическому развитию провело анализ рынка децентрализованного энергоснабжения российского Дальнего Востока и выявило высокую потребность в таких новых технологиях. В ходе первичных переговоров, которые провели сотрудники АНО «АТР» представители региональных администраций проявили большую заинтересованность в размещении автономных энергетических установках в труднодоступных местах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Компания Aggreko - мировой лидер в сфере услуг мобильного энергоснабжения, нагрева, охлаждения и осушения, который имеет производственные площадки в двухстах странах мира и поставляет оборудование как для масштабных инвестиционных проектов, так и для экстренных гуманитарных миссий.

АНО «Агентство по технологическому развитию» учреждено Правительством Российской Федерации для содействия российским предприятиям во внедрении технологических решений