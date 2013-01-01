Инвестиции в агропром Тамбовской области за год составили 35 миллиардов рублей



Практически во всех районах области реализуются инвестиционные проекты в сфере АПК — всего их 56. О результатах взаимодействия с инвесторами доложил на оперативном совещании у главы администрации области начальник регионального управления сельского хозяйства Александр Аксенов.

Практически во всех районах области реализуются инвестиционные проекты в сфере АПК — всего их 56. О результатах взаимодействия с инвесторами доложил сегодня на оперативном совещании у главы администрации области начальник регионального управления сельского хозяйства Александр Аксенов.

За 2018 год инвестиции в Агропром составят 35 миллиардов рублей. Новые предприятия и инфраструктура появились в разных сферах производства: мелиорация и потребкооперация, картофеле- и фруктохранилища, тепличные, птицеводческие, свиноводческие, молочные, рыбные комплексы, мясоперерабатывающие, зерноперерабатывающие, хлебопекарные предприятия, маслобойные и сахарный заводы, семейные фермы, транспортно-логические центры. Тамбовская область, по информации Минсельхоза, является регионом, где наиболее успешно выполняется программа «Устойчивое развитие села».

Глава администрации области Александр Никитин отметил, что 70 процентов всех инвестпроектов приходится именно на сферу АПК. Но сегодня Тамбовщина нуждается и в развитии других направлений. Губернатор поручил руководителям профильных управлений активнее работать по привлечению в регион инвестиций, в том числе на территорию трех индустриальных парков и в ТОСЭР «Котовск», а управлению образования и науки совместно с вузами и средними профессиональными учебными заведениями организовать опережающее профессиональное обучение по специальностям, востребованным на новых предприятиях.

На фото: Закладка первого камня в строительство предприятия "Технологии тепличного роста" в Мичуринском районе в сентябре этого года.