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Иностранцы заинтересовались омскими пельменями, грибами и чипсами

Сен 25
Омская область Сибирский федеральный округ
Иностранцы заинтересовались омскими пельменями, грибами и чипсами

Продукция, производимая омскими компаниями, вызвала ажиотаж на 27-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow.
Омскую область на выставке представили семь производителей. Коллективный стенд региона был подготовлен Центром поддержки экспорта, действующим на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

«Участие в выставке WorldFood Moscow – это уникальная возможность продемонстрировать омскую продукцию представителям оптовой и розничной торговли из Москвы, регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Центр поддержки экспорта организовал участие омского бизнес-сообщества в данной выставке на льготных условиях, в которые входят: аренда выставочной площади, регистрационный взнос, разработка презентационных материалов для участников выставки», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

За три дня омичи провели более 100 переговоров с представителями российских и зарубежных компаний и достигли определённых результатов. Так, крупная дистрибьюторская фирма из Узбекистана заинтересовалась халяльной продукцией, производимой ООО «Компания «Знатные продукты». Сейчас компания ждет от омского производителя коммерческое предложение, как и представители компаний из Казахстана и США, которых также привлекли омские пельмени и вареники.

Удалось омичам покорить и итальянцев, которые, как известно, ценят хорошую еду. Сушёные грибы, производимые ООО «Ягоды Сибири», произвели на них особое впечатление. Отдельной похвалы удостоилась привлекательная упаковка.

Представителей сербской дистрибьюторской компании привлекли сублиматы ягод, которые также производит ООО «Ягоды Сибири». Русские продукты там считаются настоящей экзотикой, поэтому сотрудничество с омским производителем их очень интересует.

Болгарская торговая компания, занимающаяся продажей только натуральных продуктов, провела переговоры по закупу фруктовых чипсов производства омского ООО «С-Фрукт Сибирь».

Китайскую торговую компанию с сетью супермаркетов в поднебесной заинтересовала деликатесная продукция (красная рыба) ООО "Созвездие". Такой продукт в КНР не производится. Также закупом деликатесной и вяленой продукции омской компании заинтересовалась монгольская организация, имеющая сеть супермаркетов в Улан-Баторе. Стороны договорились об ознакомлении с ценовой политикой и обсуждении условий дальнейшей работы.



 
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