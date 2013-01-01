Игорь Щёголев провел совещание о реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области

В ходе рабочего визита в Тамбов полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев провел совещание о реализации национального проекта «Демография» на территории Тамбовской области.

Полпред подчеркнул, что вопросы демографии находятся на личном контроле у главы государства Владимира Путина, который считает, что сегодня необходимо поднимать престиж отцовства и материнства. Государство стимулирует рождение детей, законодательно закрепляя различные меры поддержки. В том числе постоянно повышается сумма материнского капитала. И общество чувствительно реагирует на такие решения.

Игорь Щёголев отметил, что несмотря на ряд объективных факторов, влияющих на снижение рождаемости детей в целом по стране, во многих регионах есть интересный опыт поддержки семей, который необходимо тиражировать. О такой инициативе рассказал глава администрации области Александр Никитин. Наш регион первым в России законодательно закрепил выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет женщинам, которые родили первого ребенка в возрасте до 25 лет. Такое пособие получают сегодня почти 2,5 тысяч женщин. Губернатор акцентировал внимание на создание в области целостной системы поддержки здоровья матери и ребенка, разносторонней поддержки многодетных семей.

Если говорить о повышении престижа отцовства, то на Тамбовщине недавно появился совет отцов, который создан по инициативе главы администрации Тамбовского района Алексея Бородина и который контролирует школьное питание, создание условий для занятия детей спортом и другие вопросы.

- Сегодня нужно поддерживать моду на рождение детей, - считает полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. - Законодателями моды здесь выступают многодетные семьи. Но улучшение демографии - наша общая задача. Ситуация требует радикальных и срочных мер на всех уровнях власти. Все, что мы сделаем сегодня для увеличения рождаемости, даст эффект в будущем. В нацпроекте по стимулированию рождаемости надо ставить не менее амбициозные цели, чем, скажем, в нацпроекте по строительству жилья.

В рамках нацпроекта «Демография» ставятся не только задачи по повышению уровня рождаемости, но и по обеспечению возможности женщинам с маленькими детьми совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, увеличению продолжительности жизни, увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физкультурой и спортом.