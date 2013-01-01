Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ИЮН, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    64,5158
EUR (ЦБ)    73,2148

11 ИЮН, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    64,5158
EUR (ЦБ)    73,2148

Игорь Щёголев провел совещание о реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области

Июн 11
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Игорь Щёголев провел совещание о реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области
В ходе рабочего визита в Тамбов полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев провел совещание о реализации национального проекта «Демография» на территории Тамбовской области.

Полпред подчеркнул, что вопросы демографии находятся на личном контроле у главы государства Владимира Путина, который считает, что сегодня необходимо поднимать престиж отцовства и материнства. Государство стимулирует рождение детей, законодательно закрепляя различные меры поддержки. В том числе постоянно повышается сумма материнского капитала. И общество чувствительно реагирует на такие решения.

Игорь Щёголев отметил, что несмотря на ряд объективных факторов, влияющих на снижение рождаемости детей в целом по стране, во многих регионах есть интересный опыт поддержки семей, который необходимо тиражировать. О такой инициативе рассказал глава администрации области Александр Никитин. Наш регион первым в России законодательно закрепил выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет женщинам, которые родили первого ребенка в возрасте до 25 лет. Такое пособие получают сегодня почти 2,5 тысяч женщин. Губернатор акцентировал внимание на создание в области целостной системы поддержки здоровья матери и ребенка, разносторонней поддержки многодетных семей.

Если говорить о повышении престижа отцовства, то на Тамбовщине недавно появился совет отцов, который создан по инициативе главы администрации Тамбовского района Алексея Бородина и который контролирует школьное питание, создание условий для занятия детей спортом и другие вопросы.

- Сегодня нужно поддерживать моду на рождение детей, - считает полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. - Законодателями моды здесь выступают многодетные семьи. Но улучшение демографии - наша общая задача. Ситуация требует радикальных и срочных мер на всех уровнях власти. Все, что мы сделаем сегодня для увеличения рождаемости, даст эффект в будущем. В нацпроекте по стимулированию рождаемости надо ставить не менее амбициозные цели, чем, скажем, в нацпроекте по строительству жилья.

В рамках нацпроекта «Демография» ставятся не только задачи по повышению уровня рождаемости, но и по обеспечению возможности женщинам с маленькими детьми совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, увеличению продолжительности жизни, увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физкультурой и спортом.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
11 Июн:
5 Июн:
3 Июн:
Центральный федеральный округ:
11 Июн:
11 Июн:
11 Июн:
РОССИЯ:
11 Июн:
11 Июн:
11 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Мигрирующая пенсия. Какие жители стран ЕАЭС будут получать пенсии от России?

Мигрирующая пенсия. Какие жители стран ЕАЭС будут получать пенсии от России?
Экономика 1

В России добыли больше золота и ввели меньше жилья, треть россиян видят Донбасс свободным и другие новости

В России добыли больше золота и ввели меньше жилья, треть россиян видят Донбасс свободным и другие новости
События и факты

Движение к мировому кризису. Чем торговая война США с Китаем может навредить России?

Движение к мировому кризису. Чем торговая война США с Китаем может навредить России?
Политика

Привлекательные для инвесторов. Представлен рейтинг инвестиционного климата российских регионов

Привлекательные для инвесторов. Представлен рейтинг инвестиционного климата российских регионов
Исследования

Ударить током по карману. В России ужесточили наказание за самовольное подключение к электросетям

Ударить током по карману. В России ужесточили наказание за самовольное подключение к электросетям
Экономика

В России повышаются цены на газ, разрыв между доходами и расходами россиян превысил 14% ВВП и другие новости

В России повышаются цены на газ, разрыв между доходами и расходами россиян превысил 14% ВВП и другие новости
События и факты

Узнай, страна

Игорь Щёголев провел совещание о реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области

Игорь Щёголев провел совещание о реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области

В Краснодарском крае расширят один из крупнейших в России завод дизельных электростанций

В Краснодарском крае расширят один из крупнейших в России завод дизельных электростанций

Полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посетил с рабочим визитом Тамбовскую область

Полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посетил с рабочим визитом Тамбовскую область

В Бурятии успешно прошли испытания антенн для национальной системы наблюдения за Солнцем

В Бурятии успешно прошли испытания антенн для национальной системы наблюдения за Солнцем

Новости дня

14:58 Сбербанк предоставил сервис переводов с получением наличных в банкомате Сбербанк предоставил сервис переводов с получением наличных в банкомате
Теперь открывать магазины и офисы в жилых домах станет сложнее
Теперь открывать магазины и офисы в жилых домах станет сложнее
14:26 В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
14:03 Владимир Зеленский отменил два указа Порошенко Владимир Зеленский отменил два указа Порошенко
13:36 Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит
13:06 На Украине говорят о возобновлении полетов в Россию На Украине говорят о возобновлении полетов в Россию
12:25 Путин пообщался по телефону с лидером Киргизии Путин пообщался по телефону с лидером Киргизии
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
11:54 Amazon – самый дорогой бренд в мире Amazon – самый дорогой бренд в мире

Узнай, страна!

15:09 Игорь Щёголев провел совещание о реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области Игорь Щёголев провел совещание о реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:19 В Краснодарском крае расширят один из крупнейших в России завод дизельных электростанций В Краснодарском крае расширят один из крупнейших в России завод дизельных электростанций
11:37 В Астраханской области оптимизируют морскую деятельность В Астраханской области оптимизируют морскую деятельность
10 ИЮН, 13:48 На выставке-ярмарке «АгроОмск-2019» представят новый российский селекционный комбайн На выставке-ярмарке «АгроОмск-2019» представят новый российский селекционный комбайн
10 ИЮН, 08:24 В Краснодарском крае создают первые инклюзивные мастерские для молодежи с ментальной инвалидностью В Краснодарском крае создают первые инклюзивные мастерские для молодежи с ментальной инвалидностью
08 ИЮН, 16:58 В Астраханской области судостроительный завод «Лотос» получит поддержку региональной власти В Астраханской области судостроительный завод «Лотос» получит поддержку региональной власти
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
05 ИЮН, 12:03 Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter