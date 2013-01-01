Ярославские принтеры будут печатать дома в Индии



Группа компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» в Ярославле запустила в серийное производство две модели строительных принтеров нового поколения

В 2015 году машиностроительная компания «СПЕЦАВИА» запустила первое в Европе и СНГ серийное производство строительных 3D принтеров, а осенью 2017 года под Ярославлем представила самый большой в Европе жилой дом площадью около трехсот квадратных метров, «напечатанный» на 3D принтере.

Теперь специалисты компании нашли решение для многоэтажного 3D –строительства.

Строительный принтер S-300 позволяет возводить непосредственно на фундаменте одно-двухэтажные здания площадью до 120 кв.м. Принтер S-500 дает возможность строить здания до 5-6 этажей включительно. Предусмотрена возможность увеличить его рабочее поле до параметров 31×11×80 метров и таким образом сделать самым большим строительным принтером в мире.

Обе новинки оснащены прямоточной печатающей головкой, которая в четыре раза увеличивает скорость печати домов. Новые принтеры способны печатать со скоростью 2,5 кубометров в час, а более старые модели работают со скоростью около 0,6 куб.м. в час.

Для новых моделей компания разработала станцию приготовления и подачи бетона с увеличенной производительностью и скоростью экструзии. Кроме того, установлены мойка высокого давления для обслуживания оборудования и компьютер управления.

Первым заказчиком одной из новинок стала компания, планирующая использовать российское оборудование на строительстве жилых микрорайонов с домами до 10 этажей в южных и восточных штатах Индии. Планируется, что принтер доставят в Индию нынешней осенью, а команда российских инженеров на месте проведет запуск оборудования и обучение персонала самостоятельной работе.

Ярославская область, Центральный федеральный округ