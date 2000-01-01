Ярмарочный год в Курской области завершился «Новогодней сказкой»



Выставка-ярмарка традиционно прошла в главном выставочном павильоне местечка Свобода.

Центральным событием мероприятия стало награждение лауреатов сразу нескольких конкурсов: на соискание премии Губернатора Курской области по качеству, Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», областного смотра-конкурса «Покупаем курское». Победителей поздравил заместитель губернатора Курской области Александр Демин.

- Проводимые конкурсы стимулируют конкуренцию, курские предприятия стремятся выпускать высококачественные товары. На руку это и покупателям, которые узнают обо всех качественных новинках, появляющихся на курском потребительском рынке. Тем более что выставки-продажи и дегустации различных групп товаров с участием покупателей проводятся в течение года, - подчеркнул Александр Демин.

В этом году в итоговом смотре «Покупаем курское» приняло участие 34 предприятия, которые представили на суд конкурсной комиссии и покупателей 113 наименований продовольственных товаров. Многие из них – импортозамещающие. По цене и по качеству они составляют достойную конкуренцию завозным. Это – молочные, мясные, рыбные продукты, консервы, фрукты и овощи, напитки.

Один из победителей в номинации «Лучший товар года» - АО «Суджанский маслодельный комбинат». Предприятие участвует в конкурсе уже на протяжении 12 лет и практически ежегодно представляет на суд конкурсной комиссии новинки.

- Новая продукция появляется благодаря масштабной модернизации производства. Постоянное внимание президента Владимира Путина к проблемам предприятий переработки, реализация программы импортозамещения и государственная поддержка позволяют нашему предприятию не просто оставаться на плаву, а активно развиваться, - подчеркнул управляющий АО «Суджанский маслодельный комбинат» Алексей Королев.

Все гости «Новогодней сказки» имели возможность не только окунуться в атмосферу праздника, но и сделать приятные и необходимые покупки. Тем более что выбрать было из чего: ведущие предприятия региона, мастера народных промыслов, учебные заведения и бизнесмены предложили вниманию посетителей кулинарную продукцию, новогодние игрушки, сувениры, украшения, косметику и еще много разнообразных товаров курского производства на любой, даже самый взыскательный вкус, по специальным ценам. Подробную информацию о представленных продуктах и услугах можно было получить в ходе дегустаций.

Праздничную атмосферу на «Новогодней сказке» создавали лучшие коллективы художественной самодеятельности. Представление проходило у огромной ёлки с участием Деда Мороза и Снегурочки.