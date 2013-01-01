I Форум оценщиков и экспертов Северо-Запада проходит сегодня в Вологодской ТПП
С приветственным словом перед участниками выступили президент Вологодской ТПП Галина Дмитриевна Телегина, Заместитель Губернатора области, полномочный представитель Губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области Эдуард Насехович Зайнак.
В формате открытого диалога будут рассмотрены вопросы определения размера убытков в виде упущенной выгоды, отдельные вопросы(судебная практика) экспертиза по делам банкротства и вопросы по судебной финансово-экономической экспертизе.
В выступлениях прозвучит практика регионов: Вологды, Воронежа, Москвы, Н. Новгорода, С-Петербурга, Тулы.
Тематику осветят ведущие эксперты Ассоциации «СРОО «Экспертный совет», Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», судьи и практикующие юристы.
Так же планируется розыгрыш книги об оценочной деятельности среди участников форума, а также дружеское общение за ужином.
12 Сен 2018, Вологодская Торгово-промышленная палата / Вологодская область
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