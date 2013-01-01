Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии

Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ в очередной раз совместно отметили престольный праздник Храма пророка Божия Илии, который является центральным храмом воздушно-десантных войск, День ВДВ и День улицы Ильинки.

Праздник, который в этом году проводится уже в семнадцатый раз после возрождения традиции проведения крестного хода по улице Ильинка, приуроченного ко дню памяти пророка Илии, стал традиционным и приобрел статус общественно-церковного мероприятия.

Основная идея этого дня – духовно-нравственное единство народа, армии и православной церкви. Праздничные мероприятия организуются с разрешения Президента страны, по благословению Патриарха Московского и Всея Руси и при поддержке командования ВДВ, столичного правительства, ТПП РФ, префектуры ЦАО Москвы, общественной организации «Совет ветеранов ВДВ России», Союза десантников России и других организаций.

Ранним утром 2 августа в Храме Илии Пророка на Ильинке прошел молебен с акафистом. Затем началось богослужение, после которого по Ильинке прошел крестный ход на Красную площадь с участием командования, военнослужащих и ветеранов ВДВ. На Лобном месте воины и прихожане помолились на праздничным молебне пророку Божию Илие.

Гости увидели показательные выступления роты почетного караула Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Торжественным маршем прошли также представителей военно-патриотических клубов страны. Праздник продолжился концертом и благотворительной трапезой на Васильевском спуске.

На Ильинке в ТПП РФ также состоялся праздничный концерт. Он был открыт церковным песнопением с прославлением Святого Пророка Божия Илии.

Настоятель Храма пророка Илии протоиерей Андрей (Речицкий), поздравив с праздником, выразил благодарность ТПП РФ за многолетнюю помощь и поддержку.

От имени федеральной Палаты слово взял вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Много лет назад тогдашний глава Палаты, политик и ученый Евгений Примаков принял решение поддержать праздник, и с тех пор эта традиция продолжается, сообщил Максим Фатеев, объединив воздушно-десантные войска, духовенство и отечественное предпринимательство.

С видеообращением выступил командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, отметив, что праздник объединяет в себе моральные, духовные и военные традиции. Сегодня воздушно-десантные войска, как и всегда, готовы защищать интересы и рубежи своей страны, подчеркнул командующий.

Выступил также бывший командующий ВДВ, а ныне председатель Комитета по обороне Госдумы ФС РФ Владимир Шаманов.

Председатель Центрального совета ДОСААФ РФ генерал-полковник Александр Колмаков сообщил, что была освящена икона Пророка Божия Илии. Эта икона, которой участники мероприятия могли сегодня поклонится на Лобном месте, после того, как ее провезут по всем десантным частям, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет передана в главный храм ВС РФ. Александр Колмаков вручил награды организации представителям духовенства и ветеранам ВДВ.

Праздничный концерт был тепло принят участниками мероприятиями, которые наградили всех артистов продолжительными аплодисментами.

Пресс-служба ТПП РФ, А.Бондарь