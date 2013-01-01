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ИЗМИР

Хорошая газета - как борщ, где все есть

Июн 14
Курская область Центральный федеральный округ
Хорошая газета - как борщ, где все есть

Так считает секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, который в ходе работы медиаплощадки «Современные тенденции развития медиапространства» познакомил курских журналистов с опытом лучших газет.
Работающие темы, жанры рекламы, локальные новости, деятельность конвергентной редакции, принципы подачи информации, жесткие требования к современным новостям – темы, которые вызвали интерес. В конкурентной борьбе на медиарынке выигрывает тот, кто создает контент, способный выйти за пределы региона, кто подогревает интерес читателей и пользователей, используя при этом различные информационные площадки.

В роли экспертов выступили известные российские журналисты: обозреватель отдела экономики и социальных проблем «Российской газеты» Марина Гусенко, региональный редактор «Комсомольская правда (г. Воронеж) Максим Горохов, а также эксперт, доктор политических наук, заведующий кафедрой социологии, политологии и гуманитарных дисциплин Воронежского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Дмитрий Нечаев. Мастер-класс для региональных СМИ в рамках СЭФ проходит уже в четвертый раз. За эти годы опытом работы с журналистами поделились представители «Российской газеты» и издательского дома «Аргументы и факты». В прошлом году вместе с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексеем Волиным обсуждались вопросы развития медиарынка.

- Благодаря губернатору Курской области Александру Михайлову, его инициативам, Среднерусский экономический форум, в рамках которого проходят наши встречи, стал ежегодно проводиться на Курской земле, и курские журналисты получили уникальную возможность регулярно приобщаться к опыту лучших российских газет, - подчеркнула модератор мероприятия, председатель комитета информации и печати Курской области Наталья Лымарь.



 
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