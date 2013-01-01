Хор Турецкого устроил народное караоке на центральной площади г. Орла

Известный вокальный коллектив привез на Орловщину свой «Праздник песни».

Этот проект, поддержанный Президентом России Владимиром Путиным, за два года собрал более 4,5 млн человек на разных площадках России и Казахстана.

Уникальность концертов в том, что зрители сами могут почувствовать себя певцами, исполнив любимые композиции вместе с Хором Турецкого.

Народный артист России Михаил Турецкий тепло поприветствовал орловцев, отметив красоту, гостеприимство и музыкальность нашего региона.

Творческая программа вечера состояла из отечественных и зарубежных хитов, которые публика спела вместе с хором.

От лица всех орловцев артистов за выступление поблагодарил врио Губернатора Андрей Клычков. Он отметил важность реализации подобных благотворительных проектов, которые направлены на поддержку отечественной культуры и единение граждан большой страны. Глава региона поздравил коллектив с 25-летием и передал жителям области пожелания добра и процветания от Президента РФ Владимира Путина, с которым сегодня прошла его рабочая встреча.

Отметим, что в Орловской области «Праздник песни» был организован при поддержке Правительства Орловской области и российской государственной корпорации «Ростех».