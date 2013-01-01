Гуси спасут Петербург от дефицита импортных деликатесов
В Ломоносовском районе Ленинградской области ежегодно будут выращивать один миллион гусей мясной и печеночной породы
Иностранный инвестор будет софинансировать проект в рамках венгерской программы экспортного финансирования и вложит в него не менее 90 млн евро (85 процентов суммы договора генподрядного контракта).
Генподрядчик выполнит работы по строительству и вводу в эксплуатацию животноводческого комплекса по откорму гусей и переработке мяса и печени птицы. Реализация этого проекта обеспечит создание на территории Ленинградской области не менее 300 рабочих мест.
Ленинградская область — один из лидеров в России по производству куриного мяса. С каждым годом в регионе расширяется производство других видов мяса птицы — утки, индейки, перепелки, цесарки.
По мнению Олега Малащенко, с приходом в регион венгерской компании, которая в Европе производит продукцию из мяса и печени гуся, у Ленинградской области появится возможность создать импортозамещающее производство, обеспечить поставки потребителям деликатесов из птицы, занять очередную нишу продовольственного рынка Северо-Запада России.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ.
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