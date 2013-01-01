Губернаторский проект «Народная инициатива» продолжится в Тамбовской области в 2019 году



О реализации проекта «Народная инициатива» в уходящем году доложил на еженедельном совещании губернатора первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Главной особенностью проекта в 2018 году стало то, что он объединился с двумя государственными программами: «Формирование современной городской среды в Тамбовской области» и «Устойчивое развитие сельских территорий». Обязательным условием участия в объединенной программе является софинансирование проектов со стороны муниципальных образований в размере не менее одного процента затрат. Из областного бюджета на реализацию проекта в этому году выделено 102 миллиона 900 тысяч рублей.

Финансирование проекта увеличилось. «Народная инициатива» была реализована в 7-ми городских округах, 231-ом сельских и 13-ти городских поселениях области. Жители населенных пунктов приняли решение о реализации более 500 проектов. Большинство касались ремонта дорог, освещения населенных пунктов, благоустройства дворов и парков.

- Проект «Народная инициатива» стал новым импульсом общественной активности. Он полностью оправдал своё название и получился по-настоящему народным. Хотелось бы, чтобы программа продолжалась, в том числе в небольших населенных пунктах, - отметил Олег Иванов.

Глава администрации области Александр Никитин поддержал это предложение:

- Важно продолжать «Народную инициативу», которая объединила людей и дает очень хороший результат. Идет живая обратная связь с населением, люди довольны тем, как преображаются территории, где они живут. Будем продолжать реализовывать этот проект совместно с федеральными проектами по благоустройству для получения синергетического эффекта. Но необходимо планировать все инициативы до начала лета, чтобы летом проводить работы по благоустройству. А к осени объекты должны быть готовы.