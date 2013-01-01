Губернаторский контроль



Андрей Клычков вместе с рабочей группой «Губернаторского контроля» проинспектировал работы по реконструкции Городского парка культуры и отдыха и сквера им. И. С. Тургенева в городе Орле

Андрей Клычков вместе с рабочей группой «Губернаторского контроля» проинспектировал работы по реконструкции Городского парка культуры и отдыха и сквера им. И. С. Тургенева в городе Орле

Городские объекты также посетил Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального Правительства, депутаты Облсовета, городские власти, члены Общественной палаты Орловской области.

С представителями подрядчика - ООО «Стройспецмонтаж» и руководством Городского парка обсуждались текущие рабочие вопросы и сроки выполнения этапов работ. Заказчик на этих объектах – МКУ «УКС г. Орла».

Напомним, по инициативе Андрея Клычкова в регионе реализуется губернаторская программа «Наш дом: комфортная среда». Она направлена не решение задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по созданию благоустроенной, комфортной среды в населённых пунктах. Программа предусматривает не только наведение порядка во дворах и на придомовых территориях, но и благоустройство общественных пространств, причём тех, которые выбрали сами жители большинством голосов.

При содействии Андрея Клычкова на модернизацию Городского парка культуры и отдыха и ряда общественных пространств города был привлечен межбюджетный трансферт в размере 250 миллионов рублей.

В Городском парке Андрей Клычков и группа «Губернаторского контроля» ознакомились с проведением ремонта входной группы (колоннады), а также обсудили предстоящий ремонт фонтана, который планируется сделать светодинамическим (с подсветкой и звуковым сопровождением). Также будет благоустроена прифонтанная зона.

«Проект реконструкции парка будет обсуждаться с жителями города. Мы стремимся к тому, чтобы парк стал центром притяжения горожан и туристов», - подчеркнул Андрей Клычков.

В сквере им. И. С. Тургенева (территория рядом с памятником писателю) проводятся работы по вырубке более 40 старых деревьев. Взамен будут посажены новые. Также будут установлены новые лавочки, урны, опоры освещения заменят на кованные высотой 4 метра, будут заменены светильники.

«Расчистку от зарослей Тургеневского бережка мы начали еще на общегородском субботнике. Сейчас работы продолжаются. Это будет место, где приятно погулять с детьми, посмотреть на набережную», - сказал глава региона.

Отметим, что проект «Губернаторский контроль» запущен по инициативе Андрея Клычкова 5 июня. Он подразумевает не только контроль за работой подрядчиков для обеспечения качества, но и для оперативного решения управленческих вопросов прямо на месте. Для этого сформирована рабочая группа из представителей разных ведомств, курирующих работу на объектах. В результате работы «Губернаторского контроля» по ряду проблемных адресов оперативно была завершена затянувшаяся работа, по другим - подрядчикам указано на необходимость устранения недочетов.