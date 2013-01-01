Губернатор Тамбовской области прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию



Комментируя сегодняшнее Послание президента России Федеральному Собранию, глава администрации области Александр Никитин отметил, что это, по сути, программа действий на ближайшие годы для парламента, глав субъектов, представителей всех сфер государства.

- Уже не раз президент заявлял о том, что наша общая и главная задача – народосбережение. И сегодня этот тезис зазвучал в новых аспектах, соответствующих современной экономической и политической обстановке и запросам общества. Начав свое выступление с вопросов внутренней политики, первое место президент отвел национальным проектам, выстроенным вокруг человека и для человека, - сказал Александр Никитин.

Увеличение поддержки семей с детьми, граждан предпенсионного и пенсионного возраста, работа новых программ для поддержки врачей и учителей, развитие здравоохранения, образования – всё это встроено в национальные проекты, и всему поставлены конкретные сроки.

Президент подчеркнул, что время постановки задач, обсуждения целей и проработки инструментов прошло. Все это уже поставлено, сформулировано, продумано. Мы должны немедленно начать действовать.

Губернатор обратил внимание на то, что глава государства неоднократно в своем выступлении возвращался к человеческому фактору, отмечал, что выполнять эти важнейшие задачи должны люди, желающие это делать:

- Всех, кто привык работать «по старинке», по накатанной, без здравых инициатив, просим, как говорится, не мешать. И к этому тезису президент возвращался не раз. К этому призываю и я глав муниципальных образований Тамбовской области на каждом региональном госсовете и в ходе рабочих встреч. Для меня, как главы субъекта, было важно услышать, что большое внимание на федеральном уровне должно уделяться территориям, раскрытию их экономического, инвестиционного, социального потенциала. Это касается, в первую очередь экономических преобразований. Президент говорил о создании возможностей для бизнеса, опоре на отечественного производителя, диверсификации промышленности, наращивании мощностей сельского хозяйства. В Тамбовской области, как аграрном регионе, мы, прежде всего, должны обратить внимание на внедрение передовых технологий АПК, доступных как крупным, так и небольшим предприятиям. Я абсолютно согласен с президентом в том, что именно это сегодня является ключевым фактором устойчивого роста сельского хозяйства. И именно на этом сосредоточена работа на Тамбовщине в последние несколько лет: развивая наукоград Мичуринск, мы на его базе создаем «прототип» инновационного сельского хозяйства и активно внедряем это в реальную экономику.

Особое внимание президент уделил вопросам роста зарплат в регионах. Главам субъектов были даны поручения о сохранении соотношения зарплат бюджетников со средней зарплатой по экономике. Об этом шла речь и в ходе моей недавней встречи с главой государства. Это очень важная задача, и мы приложим все усилия, чтобы не уронить планку и дальше обеспечивать рост заработной платы.

Остановился президент и на проблемах, указав на болевые точки, характерные практически для всех регионов страны.

Подводя итог, хочу сказать, что послание для нас - это прямое руководство к действию, и к исполнению мы приступаем немедленно.