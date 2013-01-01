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Губернатор поздравил тамбовского боксера с победой на юношеских Олимпийских играх

Окт 19
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Губернатор поздравил тамбовского боксера с победой на юношеских Олимпийских играх

Вчера вечером на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе прошли финальные боксерские поединки. В весовой категории до 64 килограммов на ринге блистал воспитанник моршанской школы бокса Илья Попов.
В решающей схватке он одержал победу над сильным соперником из Казахстана Талгатом Шайкеном. В адрес Ильи Попова поздравительную телеграмму направил глава администрации области Александр Никитин. Он поблагодарил спортсмена за высокий спортивный результат на международной арене.

«Примите искренние поздравления с успешным выступлением на главном мировом юношеском старте – Олимпийских играх. Не каждому спортсмену удается осуществить свою мечту и попасть в олимпийскую сборную, а завоевать медаль высшей пробы на Олимпиаде в начале спортивной карьеры – это настоящая победа, повод для гордости и мотивация к дальнейшим тренировкам», - говорится в телеграмме.

Золотая медаль Ильи Попова не только важное личное достижение, но и очередное доказательство высокого уровня российского бокса. Сборная команда России на Играх в Буэнос-Айресе заняла первое общекомандное место. Свой вклад внес и Илья Попов, вновь прославив тамбовскую школу бокса.

«Победа в каждом бое – это победа над своим волнением, преодоление самого себя и неимоверная сила воли. В очередной раз Вы показали свою целеустремленность, трудоспособность, лидерский характер и талант», - подчеркивается в поздравлении.

Александр Никитин пожелал спортсмену и его тренеру Алексею Попову красивых побед над сильными противниками, поменьше травм, громких званий, здоровья и спортивного везения.

Напомним, с 6 по 18 октября главным спортивным центром мира стал Буэнос-Айрес. В аргентинской столице прошли III летние юношеские Олимпийские игры-2018. Участниками соревнований стали юные атлеты в возрасте от 15 до 18 лет из 206 стран мира. Среди них разыграли 241 комплект наград в 32 видах спорта (34 спортивные дисциплины).

В составе сборной команды России по боксу в спор за медали этих престижных соревнований вступил известный тамбовский боксер, уроженец города Моршанск Илья Попов. Он вновь доказал, что является не только одним из самых титулованных спортсменов Европы в своей возрастной категории, но и одним из самых сильных боксера мира. Моршанец стал обладателем золотой медали в весовой категории до 64 килограммов.

В этом году Илья Попов становился победителем первенства России, Европы и серебряным призером первенства мира. Он является мастером спорта России международного класса, занимается на отделении бокса СШОР №2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» в Моршанске под руководством своего отца, отличного тренера Алексея Попова.

На III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе Тамбовскую область представлял и борец греко-римского стиля Степан Стародубцев. Выступление Степана также было очень успешным – он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 71 килограмма.



 
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