Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с делегацией Посольства Республики Куба

Встреча состоялась сегодня в областной администрации. Кубинскую делегацию возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь. Также на встрече присутствовали члены регионального Правительства и ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко.

«Убежден, что Орловской области необходимо возобновлять тесное взаимодействие с Республикой Куба», − отметил Андрей Клычков.

В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере промышленности, информационных технологий, здравоохранения, АПК. Также речь шла о межвузовском взаимодействии.

Посол пригласил Губернатора принять участие в Международной торгово-экономической ярмарке, которая пройдет в Гаване в следующем году. Это мероприятие традиционно является крупнейшим в Латинской Америке.

На Орловщине кубинская делегация также посетит ряд успешных предприятий области: это ООО «Инвентос», АО «Протон» и АО «Агрофирма Мценская».