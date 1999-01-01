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ИЗМИР

Губернатор Курской области и глава Центробанка подписали соглашение о сотрудничестве

Дек 27
Курская область Центральный федеральный округ
Губернатор Курской области и глава Центробанка подписали соглашение о сотрудничестве

Документ, который скрепили своими подписями Эльвира Набиуллина и Александр Михайлов, предусматривает совместную работу в области повышения финансовой грамотности жителей Курской области. Впервые на столь высоком уровне планируются мероприятия по популяризации финансовых знаний среди курян.
Банк России и администрация Курской области намерены своевременно и качественно доводить важную информацию до широких слоев населения. План мероприятий к соглашению предусматривает популяризацию финансовых и банковских услуг путем различных информационных кампаний. Эта работа будет проводиться среди всех категорий населения.

Напомним, еще в конце 2006 г. президент РФ Владимир Путин дал Правительству РФ, Центральному банку и Ассоциации российских банков ряд поручений, призванных способствовать развитию национальной банковской системы, а также поручил разработать систему мер, направленных на повышение финансовой грамотности и информированности населения в области банковской деятельности и банковских услуг.

- Подписанное нами Соглашение открывает огромные перспективы для развития новых форм взаимодействия исполнительной власти региона и Банка России, - убежден губернатор Александр Михайлов. - В сентябре текущего года Правительством Российской Федерации была принята Национальная стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации до 2023 года. Ключевая роль в ее реализации принадлежит Банку России. Повышение уровня финансовой грамотности является необходимым условием для роста региональной экономики. Поэтому администрация области тесно сотрудничает с территориальным отделением Банка России, реализуя образовательные мероприятия по самым разным направлениям. Эта совместная работа дает хорошие результаты.

Так, Курской области удалось добиться высоких показателей в реализации проекта Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности». По размеру аудитории онлайн уроков наш регион стал лидером в России – более 37 тысяч учащихся. В этом проекте участвуют 55% образовательных учреждений – это на сегодня максимальный показатель в стране (по РФ около 10%). На базе Курского института развития образования уже два года готовят педагогов по «Основам финансовой грамотности», более 300 преподавателей прошли этот курс. Для повышения финансовой грамотности наименее защищенных категорий населения – инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, пенсионеров – планируется привлекать волонтерские организации. К просветительским проектам Центробанка администрация готова подключить и университеты пожилого человека. А взаимодействие с Курской торгово-промышленной палатой, другими организациями поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства позволит привлечь к просветительским проектам Центробанка бизнес-сообщество.

- Наш регион может стать хорошей площадкой для организации и проведения рабочих встреч, круглых столов с представителями других областей Центрального федерального округа для межрегионального взаимодействия в сфере повышения финансовой грамотности, - считает Александр Михайлов. - В частности, этому будет способствовать Среднерусский экономический форум-2018 с его темой «На пути к экономике знаний».

- Финансовая грамотность для нас приоритет в деятельности Центрального банка. Мы прекрасно понимаем, что финансовые знания нужны современному человеку. Подписанное нами соглашение включает в себя широкий спектр вопросов. Мы уже договорились о специальных образовательных программах для детей-сирот, для лиц пожилого возраста – у вас в регионе есть университеты пожилого человека, это хорошая форма работы. Надеюсь, что наше соглашение будет эффективно реализовано, - подчеркнула Эльвира Набиуллина.



 
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