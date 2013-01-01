Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 НОЯ, 14:59 МСК
USD (ЦБ)    65,9485
EUR (ЦБ)    75,1483

21 НОЯ, 14:59 МСК
USD (ЦБ)    65,9485
EUR (ЦБ)    75,1483

Губернатор Андрей Клычков обсудил с депутатами вопросы формирования бюджетной политики региона

Ноя 21
Орловская область Центральный федеральный округ
Губернатор Андрей Клычков обсудил с депутатами вопросы формирования бюджетной политики региона
Встреча с парламентариями состоялась в региональной администрации. Ее участниками стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов.

Андрей Клычков поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие, выразив надежду на то, что плодотворное сотрудничество представителей исполнительной и законодательной власти продолжится в дальнейшем. В частности, он отметил реализацию партийных проектов, в рамках которых за последние 4 года в регионе отремонтировано более 80 школьных спортивных залов, 30 домов культуры.

Говоря о бюджетной политике, Губернатор подчеркнул: «Наша главная задача – добиться максимальной эффективности расходования средств, обеспечить условия для укрепления экономики, привлечения инвестиций, создания новых производств и рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан, стремиться к финансовой стабильности».

В числе итогов уже проделанной работы Андрей Клычков назвал успешное выполнение майских указов Президента РФ, сокращение госдолга области на 206 млн рублей, улучшение делового климата, повышение инвестиционной привлекательности Орловщины.

Как было сообщено, на развитие экономики и социальной сферы региона в первом полугодии 2018 года за счет всех источников использовано 18,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 18 %. В целом в 2018 году ожидаемый объем инвестиций составит 47,4 млрд рублей.

В настоящее время возобновлена работа по формированию особой экономической зоны. Определены обеспеченные инфраструктурой 24 перспективные производственные площадки в муниципальных образованиях.

Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова рассказала о проекте закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По ее словам, ко второму чтению в документе учтены поправки фракции «Единая Россия» Орловского областного Совета народных депутатов в части роста доходной базы казны.

В итоге доходы увеличились на 2,3 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы возросли на 253 млн рублей, целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета - на 2,118 млрд рублей (на образование дополнительно выделяется 369,4 млн рублей, на здравоохранение - 607,9 млн рублей, на социальную защиту - 25,9 млн рублей, на культуру - 51,2 млн рублей, на сельское хозяйство - 121 млн рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства - 74,8 млн рублей).

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» региону в 2019 году будет перечислено 593,8 млн рублей, на формирование комфортной городской среды – 223 млн рублей.

По предложению фракции около 160 млн рублей в казне предусмотрено на организацию питания школьников.

Прогнозируемые доходы и расходы бюджета составят 33,793 млрд рулей.

В целом в 2019 году объем предусмотренного нашему региону федерального финансирования возрастет по сравнению с 2018 годом.

Леонид Музалевский подчеркнул, что по итогам 2018 года отмечается повышение эффективности освоения региональных бюджетных средств. Также в текущем периоде удалось успешно реализовать ряд значимых программ в сфере строительства и благоустройства.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Орловская область:
21 Ноя:
21 Ноя:
9 Ноя:
Центральный федеральный округ:
21 Ноя:
21 Ноя:
21 Ноя:
РОССИЯ:
20 Ноя:
20 Ноя:
20 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 1

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии 1

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии 4

Узнай, страна

В Орловской области обсудили перспективы размещения завода SITI B&T Group в регионе

В Орловской области обсудили перспективы размещения завода SITI B&T Group в регионе

Губернатор Андрей Клычков обсудил с депутатами вопросы формирования бюджетной политики региона

Губернатор Андрей Клычков обсудил с депутатами вопросы формирования бюджетной политики региона

Орловская область до конца года получит 70 школьных автобусов

Орловская область до конца года получит 70 школьных автобусов

В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов

В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов

Новости СМИ

Новости дня

14:55 Российский генерал, прошедший Сирию, обвиняется в хищениях Российский генерал, прошедший Сирию, обвиняется в хищениях
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
14:43 Росгвардия купила машины с лазерными излучателями для разгона митингов Росгвардия купила машины с лазерными излучателями для разгона митингов
14:03 Сроки службы ракет «Сатана» и «Тополь-М» будут продлены Сроки службы ракет «Сатана» и «Тополь-М» будут продлены
13:50 Коалиция использовала белый фосфор во время удара по Дейр-эз-Зору Коалиция использовала белый фосфор во время удара по Дейр-эз-Зору
12:50 ЕГЭ предлагают заменить на блокчейн ЕГЭ предлагают заменить на блокчейн
12:21 В России появится новая государственная программа по освоению Луны В России появится новая государственная программа по освоению Луны
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
11:31 Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян

Узнай, страна!

14:10 В Орловской области обсудили перспективы размещения завода SITI B&T Group в регионе В Орловской области обсудили перспективы размещения завода SITI B&T Group в регионе
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
13:33 В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов
13:05 В Московской области запустили первое в России инновационное производство черепицы из алюминия В Московской области запустили первое в России инновационное производство черепицы из алюминия
11:17 В Амурской области проходит первый международный экологический форум «Зеленая планета» В Амурской области проходит первый международный экологический форум «Зеленая планета»
20 НОЯ, 15:22 Из Тамбовской области в Москву отправлена первая партия фуа-гра местного производства Из Тамбовской области в Москву отправлена первая партия фуа-гра местного производства
20 НОЯ, 12:25 В Фатеже появилась своя «Комета» В Фатеже появилась своя «Комета»
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
19 НОЯ, 10:41 Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter