Губернатор Андрей Клычков обсудил с депутатами вопросы формирования бюджетной политики региона

Встреча с парламентариями состоялась в региональной администрации. Ее участниками стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов.

Андрей Клычков поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие, выразив надежду на то, что плодотворное сотрудничество представителей исполнительной и законодательной власти продолжится в дальнейшем. В частности, он отметил реализацию партийных проектов, в рамках которых за последние 4 года в регионе отремонтировано более 80 школьных спортивных залов, 30 домов культуры.

Говоря о бюджетной политике, Губернатор подчеркнул: «Наша главная задача – добиться максимальной эффективности расходования средств, обеспечить условия для укрепления экономики, привлечения инвестиций, создания новых производств и рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан, стремиться к финансовой стабильности».

В числе итогов уже проделанной работы Андрей Клычков назвал успешное выполнение майских указов Президента РФ, сокращение госдолга области на 206 млн рублей, улучшение делового климата, повышение инвестиционной привлекательности Орловщины.

Как было сообщено, на развитие экономики и социальной сферы региона в первом полугодии 2018 года за счет всех источников использовано 18,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 18 %. В целом в 2018 году ожидаемый объем инвестиций составит 47,4 млрд рублей.

В настоящее время возобновлена работа по формированию особой экономической зоны. Определены обеспеченные инфраструктурой 24 перспективные производственные площадки в муниципальных образованиях.

Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова рассказала о проекте закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По ее словам, ко второму чтению в документе учтены поправки фракции «Единая Россия» Орловского областного Совета народных депутатов в части роста доходной базы казны.

В итоге доходы увеличились на 2,3 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы возросли на 253 млн рублей, целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета - на 2,118 млрд рублей (на образование дополнительно выделяется 369,4 млн рублей, на здравоохранение - 607,9 млн рублей, на социальную защиту - 25,9 млн рублей, на культуру - 51,2 млн рублей, на сельское хозяйство - 121 млн рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства - 74,8 млн рублей).

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» региону в 2019 году будет перечислено 593,8 млн рублей, на формирование комфортной городской среды – 223 млн рублей.

По предложению фракции около 160 млн рублей в казне предусмотрено на организацию питания школьников.

Прогнозируемые доходы и расходы бюджета составят 33,793 млрд рулей.

В целом в 2019 году объем предусмотренного нашему региону федерального финансирования возрастет по сравнению с 2018 годом.

Леонид Музалевский подчеркнул, что по итогам 2018 года отмечается повышение эффективности освоения региональных бюджетных средств. Также в текущем периоде удалось успешно реализовать ряд значимых программ в сфере строительства и благоустройства.