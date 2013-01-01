Губернатор Александр Никитин выступил с рядом инициатив по экономической политике



Сегодня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил в Совете Федерации России на заседании комитета по экономической политике по вопросам исполнения регионами полномочий, переданных с федерального уровня. Речь шла об обеспечении финансированием ряда обязательств, закрепленных законодательством за регионами.

Александр Никитин выступил содокладчиком министра экономического развития России Максима Орешкина по теме инвентаризации нормативных актов, определяющих объемы расходных обязательств регионов, а также по вопросу применения механизмов, стимулирующих налоговый потенциал субъектов Федерации. Он обозначил ряд проблемных моментов и представил предложения по их решению.

Александр Никитин обосновал необходимость скорректировать финансовые полномочия между центром и регионами по исполнению выросших социальных обязательств.

В частности, речь шла о применении коэффициентов для тарифов по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Их объем за шесть лет увеличился в Тамбовской области вдвое. Необходим дифференцированный подход в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности регионов.

Второе предложение - по софинансированию из федерального бюджета жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Тамбовский губернатор считает необходимым увеличить федеральные ассигнования на это направление и определять объем субсидий, исходя из фактической потребности регионов.

- Несмотря на высокую нагрузку на бюджет, Тамбовской области удается выстраивать активную экономическую политику и получать в течение последних двух лет стимулирующие гранты за высокие показатели социально-экономического развития региона. Методика их расчета учитывает рост налогового потенциала, привлечение инвестиций, социально-экономическое развитие территорий. Мы считаем данную методику наиболее эффективной, и именно ее следует применять для дальнейшего стимулирования социально-экономического развития территорий. При этом возможна частичная корректировка методики с учетом экономической специализации субъектов Российской Федерации, - отметил в своем выступлении глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.