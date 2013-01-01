Губернатор Александр Никитин выступил с рядом инициатив по экономической политике
Сегодня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил в Совете Федерации России на заседании комитета по экономической политике по вопросам исполнения регионами полномочий, переданных с федерального уровня. Речь шла об обеспечении финансированием ряда обязательств, закрепленных законодательством за регионами.
Александр Никитин обосновал необходимость скорректировать финансовые полномочия между центром и регионами по исполнению выросших социальных обязательств.
В частности, речь шла о применении коэффициентов для тарифов по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Их объем за шесть лет увеличился в Тамбовской области вдвое. Необходим дифференцированный подход в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности регионов.
Второе предложение - по софинансированию из федерального бюджета жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Тамбовский губернатор считает необходимым увеличить федеральные ассигнования на это направление и определять объем субсидий, исходя из фактической потребности регионов.
- Несмотря на высокую нагрузку на бюджет, Тамбовской области удается выстраивать активную экономическую политику и получать в течение последних двух лет стимулирующие гранты за высокие показатели социально-экономического развития региона. Методика их расчета учитывает рост налогового потенциала, привлечение инвестиций, социально-экономическое развитие территорий. Мы считаем данную методику наиболее эффективной, и именно ее следует применять для дальнейшего стимулирования социально-экономического развития территорий. При этом возможна частичная корректировка методики с учетом экономической специализации субъектов Российской Федерации, - отметил в своем выступлении глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
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