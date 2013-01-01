Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко



Сегодня губернатор Александр Никитин в ходе рабочего визита встретился с депутатом Госдумы РФ, академиком РАМН Геннадием Онищенко. Стороны обсудили дальнейшее развитие и продвижение проекта «Мичуринская долина».

На территории Тамбовской области находится единственный в России наукоград аграрного профиля – Мичуринск. Именно здесь создается инновационный научно-технологический центр «Мичуринская долина» и будет построена экосистема для развития инновационных форм бизнеса в агропромышленном комплексе с площадками для новых производств.

Как известно, в настоящее время существует проблема внедрения результатов научных исследований в реальное производство, их эффективной коммерциализации, массового выпуска инновационной продукции. Основная цель проекта «Мичуринская долина» как раз и заключается во внедрении научных технологий в АПК и производстве экологически безопасных продуктов питания функционального и оздоровительного назначения для различных категорий населения, включая детей, спортсменов, работников силовых структур. Это продукты нового поколения из свежих плодов и ягод с высоким уровнем микро- и макроэлементов, биологически активных веществ. В «Мичуринской долине» планируется создать принципиально новые рыночные сегменты, в том числе для выхода на международные рынки.