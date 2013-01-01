Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен



Сегодня в рамках Делового центра международной Покровской ярмарки в Тамбове состоялось открытие первого в регионе ИТ-Технопарка «Миэлта». Участие в торжественной церемонии принял губернатор Александр Никитин

Технопарк полностью создан за счет частных инвестиций. Он предлагает широкие возможности для развития инновационного потенциала региона в сфере IT-технологий и высокотехнологичных отраслей агропромышленного комплекса и превращения их в один из основных факторов экономического роста Тамбовской области. Глава региона Александр Никитин отметил, что создание технопарка очередной шаг в реализации стратегической государственной задачи, обозначенной президентом Владимиром Путным.

- Отрадно, что Тамбовская область вновь в числе пионеров. В своем послании президент России Владимир Путин поставил ключевую задачу - прорывное развитие. Открытие этого технопарка особенно важно, потому что невозможно осуществить прорыв без опоры на фундаментальную и прикладную науку. Нельзя сегодня достичь каких-то результатов, без взаимодействия науки, бизнеса, и власти. И наш новый объект представляет собой синтез всех участников этого процесса. Все инновационные наработки и ноу-хау наших ученых могут получить здесь практической воплощение. Я не сомневаюсь, что Тамбовская область и в этом не подведет страну и президента и все задачи будут исполнены, - сказал Александр Никитин.

Сегодня уже более 80% площади технопарка арендовано резидентами. Привлечено свыше 51,8 миллионов рублей инвестиций. Резиденты технопарка работают в сфере Интернета вещей, мониторинга транспорта, электронного приборостроения и информационных технологий. Так, на церемонии открытия компания «Агро-Нова» продемонстрировала губернатору работу трактора New Holland T-8.380, оборудованного автоматизированной системой управления. Высокоточные системы вождения позволяют повысить качество и скорость обработки полей, одновременно понизив влияние человеческого фактора. Это очередной шаг к беспилотной сельскохозяйственной технике.

- Идеи, возникающие в сфере науки, очень быстро должны превращаться в конечный продукт. Инновационный цикл должен быть максимально коротким. Этого можно достичь за счет совместной работы технологов и ученых. Именно поэтому мы решили объединить инновационное сообщество. Надеюсь, что эта площадка станет центром притяжения науки власти и бизнеса. Спасибо администрации области за то, что помогли в создании этого технопарка, - отметил Александр Рузаев, сооснователь компании Mielta Technology, которая является учредителем технопарка.

Деловой центр, главной темой которого в этом году стала цифровая трансформация экономики, позволит в полной мере оценить возможности цифровых технологий по продвижению бизнес-проектов. Сегодня здесь собрались ученые, бизнесмены, молодые специалисты, представители власти. Участниками Делового центра стали гости из Французской Республики, Индии, Республики Болгарии, Турции, Республики Беларусь, а также Московской, Липецкой, Воронежской, Курской областей. В течение дня здесь пройдут стратегические сессии по направлениям: «Кадры для цифровой экономики», «Blockchain технологии», «Smart технологии: умный город, умный дом». Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве в научно-технической, финансовой и образовательной сфере между органами исполнительной власти Тамбовской области, организациями и предприятиями.