Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ОКТ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

12 ОКТ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Окт 12
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Сегодня в рамках Делового центра международной Покровской ярмарки в Тамбове состоялось открытие первого в регионе ИТ-Технопарка «Миэлта». Участие в торжественной церемонии принял губернатор Александр Никитин
Технопарк полностью создан за счет частных инвестиций. Он предлагает широкие возможности для развития инновационного потенциала региона в сфере IT-технологий и высокотехнологичных отраслей агропромышленного комплекса и превращения их в один из основных факторов экономического роста Тамбовской области. Глава региона Александр Никитин отметил, что создание технопарка очередной шаг в реализации стратегической государственной задачи, обозначенной президентом Владимиром Путным.

- Отрадно, что Тамбовская область вновь в числе пионеров. В своем послании президент России Владимир Путин поставил ключевую задачу - прорывное развитие. Открытие этого технопарка особенно важно, потому что невозможно осуществить прорыв без опоры на фундаментальную и прикладную науку. Нельзя сегодня достичь каких-то результатов, без взаимодействия науки, бизнеса, и власти. И наш новый объект представляет собой синтез всех участников этого процесса. Все инновационные наработки и ноу-хау наших ученых могут получить здесь практической воплощение. Я не сомневаюсь, что Тамбовская область и в этом не подведет страну и президента и все задачи будут исполнены, - сказал Александр Никитин.

Сегодня уже более 80% площади технопарка арендовано резидентами. Привлечено свыше 51,8 миллионов рублей инвестиций. Резиденты технопарка работают в сфере Интернета вещей, мониторинга транспорта, электронного приборостроения и информационных технологий. Так, на церемонии открытия компания «Агро-Нова» продемонстрировала губернатору работу трактора New Holland T-8.380, оборудованного автоматизированной системой управления. Высокоточные системы вождения позволяют повысить качество и скорость обработки полей, одновременно понизив влияние человеческого фактора. Это очередной шаг к беспилотной сельскохозяйственной технике.

- Идеи, возникающие в сфере науки, очень быстро должны превращаться в конечный продукт. Инновационный цикл должен быть максимально коротким. Этого можно достичь за счет совместной работы технологов и ученых. Именно поэтому мы решили объединить инновационное сообщество. Надеюсь, что эта площадка станет центром притяжения науки власти и бизнеса. Спасибо администрации области за то, что помогли в создании этого технопарка, - отметил Александр Рузаев, сооснователь компании Mielta Technology, которая является учредителем технопарка.

Деловой центр, главной темой которого в этом году стала цифровая трансформация экономики, позволит в полной мере оценить возможности цифровых технологий по продвижению бизнес-проектов. Сегодня здесь собрались ученые, бизнесмены, молодые специалисты, представители власти. Участниками Делового центра стали гости из Французской Республики, Индии, Республики Болгарии, Турции, Республики Беларусь, а также Московской, Липецкой, Воронежской, Курской областей. В течение дня здесь пройдут стратегические сессии по направлениям: «Кадры для цифровой экономики», «Blockchain технологии», «Smart технологии: умный город, умный дом». Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве в научно-технической, финансовой и образовательной сфере между органами исполнительной власти Тамбовской области, организациями и предприятиями.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
12 Окт:
11 Окт:
10 Окт:
Центральный федеральный округ:
12 Окт:
11 Окт:
11 Окт:
РОССИЯ:
12 Окт:
12 Окт:
11 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 2

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 2

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

Узнай, страна

В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»

В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»

Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Новости СМИ

Новости дня

14:10 Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
13:55 Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве
13:37 Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) – первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) – первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами
13:24 Футболистов Кокорина и Мамаева привезли в карантинные камеры СИЗО Футболистов Кокорина и Мамаева привезли в карантинные камеры СИЗО
12:55 НАТО проведет около двадцати «экспериментов» на учениях около границ России НАТО проведет около двадцати «экспериментов» на учениях около границ России
12:36 Ученые из Германии рассказали о полезных свойства пива Ученые из Германии рассказали о полезных свойства пива
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
11:55 В Казахстане найден обломок аварийного «Союза» В Казахстане найден обломок аварийного «Союза»

Узнай, страна!

13:47 В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель» В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
13:00 Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен
11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11:28 Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике
11 ОКТ, 18:21 Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста
11 ОКТ, 17:22 В Свердловской области стартовало производство флиса В Свердловской области стартовало производство флиса
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
11 ОКТ, 11:04 Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter